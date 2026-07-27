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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je 23. jula građevinsku dozvolu kompaniji Gupix NBG za izgradnju stambeno-poslovne Kule M2 u Bloku 42, u neposrednoj blizini železničke stanice Novi Beograd, koja je trenutno u izgradnji.

Na osnovu rešenja o građevinskoj dozvoli, investitoru je odobrena izgradnja objekta površine oko 92.000 kvadratnih metara. Kula će imati četiri podzemne etaže, prizemlje, 29 spratova i jedan povučeni sprat. U objektu je planirano ukupno 390 stanova, 11 poslovnih jedinica, 15 komercijalnih lokala, depandans predškolske ustanove, kao i garaža sa 713 parking mesta, od kojih je 27 namenjeno osobama sa invaliditetom.

Idejno rešenje za Kulu M2 izradio je biro Proaspekt Vladimira Lojanice, koji je 2014. godine osvojio prvu nagradu na javnom arhitektonskom konkursu za izgradnju autobuske i železničke stanice, zajedno sa pratećim objektima u Bloku 42 na Novom Beogradu. Planirano je da se kula gradi na uglu ulica Milutina Milankovića i Antifašističke borbe.

1/13 Vidi galeriju Železnička stanica Novi Beograd - 3D prikazi Foto: Beobuild

Investitor je u obavezi da pre početka radova Ministarstvu građevinarstva podnese prijavu izvođenja radova. Ukoliko to ne učini u roku od tri godine od dana pravosnažnosti građevinske dozvole, rešenje će prestati da važi.

Predračunska vrednost izgradnje Kule M2 procenjena je na 11.421.374.400,51 dinar, odnosno približno 97,3 miliona evra.

Podsetimo, prema ranijim najavama, kula će biti visoka 100 metara. Na njenim najvišim etažama planirani su luksuzni stanovi većih kvadratura, dok su na osmom spratu projektovani rekreativni sadržaji, uključujući bazen i teretanu. Projektom je predviđen i vidikovac.

U okviru kompleksa trenutno su u toku radovi na izgradnji stanične zgrade Beogradske autobuske stanice, kao i železničke stanice.