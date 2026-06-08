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Izgradnja železničke stanice Novi Beograd predstavlja jedan od najvećih aktuelnih infrastrukturnih projekata u gradu, kako po vrednosti, tako i po obimu. Projekat obuhvata dogradnju stanične zgrade sa vestibilom i rekonstrukciju postojeće mostovske konstrukcije sa kolosecima. Prema trenutnoj proceni, imjući u vidu radove na terenu i razgovore sa izvođačima, izvedenost na projektu je dosegla oko 60 odsto, što znači da se završetak radova može očekivati do proleća sledeće godine.

Dogradnja železničke stanice deo je šireg i dugo najavljivanog projekta formiranja putničkog čvorišta u novobeogradskom Bloku 42. Osnovni cilj jeste konačna integracija drumskog i železničkog saobraćaja, što je planski definisano pre više decenija. Arhitektonski oblik ovog kompleksa proizašao je iz konkursa održanog još 2014. godine, na kojem je pobedio tim predvođen profesorom Vladimirom Lojanicom, sadašnjim dekanom Arhitektonskog fakulteta.

Stanična zgrada zamišljena je kao savremen objekat sa četiri nadzemne etaže (Po+Pr+2+Ps) i naglašenim ulaznim delom kojem se pristupa sa staničnog trga u Bulevaru Milutina Milankovića.

1/25 Vidi galeriju Izgradnja železničke stanice Novi Beograd Foto: Beobuild

Prostor glavnog hola i prizemlja biće otvoren i primarno namenjen putnicima, sa šalterima i terminalima za kupovinu karata, ali i pratećim funkcijama, čekaonicama i toaletima. Na prvom i drugom spratu stanične zgrade planiran je kancelarijski prostor za zaposlene, sa pešačkom pasarelom između dva krila objekta na svakom spratu. Treći povučeni sprat predviđa restoran sa velikom terasom koja gleda na stanični trg. Formiranje staničnog trga ispred objekta obuhvatiće i uređenje prostora ispred poslovne zgrade NCR, sa kojom nova stanična zgrada deli blok.

Nakon kupovine karte u glavnom holu, putnici će eskalatorima silaziti do vestibila, odnosno veznog objekta koji povezuje staničnu zgradu sa peronima na mostovskoj konstrukciji. Vestibil je deo objekta površine oko 8.800 kvadrata ispod mostovske konstrukcije sa kolosecima. Pored eskalatora i liftova koji će putnike voditi na perone, sadržaće komercijalne lokale, čekaonice, toalete i druge sadržaje za putnike. Jedino će se prvom peronu pristupati pasarelom sa prvog sprata stanične zgrade, dok će se svim ostalim peronima pristupati iz vestibila.

Podjednako važan deo projekta je kompleksna i temeljna rekonstrukcija velike mostovske konstrukcije koja nosi železničke koloseke i perone. Ovaj objekat ima dužinu od 474 metra sa 19 raspona i 5 dilatacionih celina, a izgrađen je pre skoro 60 godina. Rekonstrukcija podrazumeva prilagođavanje objekta današnjim propisima, što u ovom slučaju znači ojačavanje temelja i stubova, ugradnju karbonskih traka i platna na glavnom nosaču, zamenu ležišta itd. Dodatno, dva najveća raspona nalaze se iznad saobraćajnica i imaju dužinu od 24 metra svaki, što iziskuje nov statički sistem i ugradnju dodatnih oslonaca na njihovoj sredini.

1/13 Vidi galeriju Železnička stanica Novi Beograd - 3D prikazi Foto: Beobuild

Kada se završe radovi na sanaciji glavnih nosača, mostovska konstrukcija biće odignuta kako bi se izvršilo postavljanje ležišta, i nakon toga ponovo spuštena na nove čelične oslonce. Napravljeni su otvori na ploči za direktnu komunikaciju svakog perona sa vestibilom, uključujući ukupno sedam novih panoramskih liftova i četiri para pokretnih stepenica. Peroni će dobiti i masivnu novu nadstrešnicu, visine 13 metara i težine 1.600 tona. Njena konstrukcija ima zasebne temelje i stubove, a njen pokrov biće u kombinaciji alu-bond panela i stakla.

Jedno od ključnih pitanja za putnike jeste veza između železničke i autobuske stanice. Iako nadležni najavljuju da će ova dva objekta biti spojena takozvanom toplom vezom preko postojećeg aneksa BAS-a, važno je napomenuti da ovaj vezni segment trenutno nije obuhvaćen projektom železničke stanice, već se i dalje nalazi u fazi projektovanja u okviru stanične zgrade BAS-a.