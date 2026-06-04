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Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove izdao je u februaru lokacijske uslove za realizaciju ovog projekta.

Prema dokumentaciji, novi sportsko-rekreativni objekat biće spratnosti Po+Su+P+1, a uz zatvorene bazene predviđeni su brojni sadržaji namenjeni sportistima i posetiocima. U objektu će se nalaziti svlačionice, prostorije za rehabilitaciju, sportski klubovi, sportska ambulanta, fitnes centar, wellness i spa centar, administrativni prostori, konferencijska sala, kao i tehničke i mašinske prostorije.

Objekat će biti izgrađen u okviru građevinske parcele površine oko 4,19 hektara, formirane od više katastarskih parcela u kompleksu SRC 11. april. Planom je predviđeno da maksimalna visina novog objekta uz Ulicu dr Žorža Matea bude 15 metara do venca, odnosno 17 metara do slemena.

U okviru kompleksa planirano je ukupno 250 parking mesta, od čega će 115 biti namenjeno novom objektu, dok će deo kapaciteta služiti postojećim sadržajima. Predviđena su i parking mesta za osobe sa invaliditetom, kao i dva mesta za autobuse sportskih ekipa.

Grupi kompanija koju čine firme Andzor inženjering iz Novog Sada, Krip-inženjering, Tesla sistemi, Gicomp iz Beograda i Geosystems iz Čajetine poveren je posao izrade tehničke dokumentacije za izgradnju zatvorenih bazena sa pratećim sadržajima u SRC 11. april na Novom Beogradu.

Prema projektnom zadatku, unutar kompleksa SRC 11. april, ka Ulici Dr Žorža Matea (Studentska ulica), gradiće se objekat na oko 11.000 kvadrata, u okviru kojeg je potrebno isprojektovati dva bazena minimalnih dimenzija 35x21 i 25x21 metar.

U planu i dogradnja postojećeg objekta

Inače, Sportski centar Novi Beograd dobio je nedavno lokacijske uslove i za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta zatvorenih bazena. Ova intervencija odnosi se na objekat zatvorenih bazena u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa između ulica Studentska, Dr Žorža Matea, Tošin bunar i autoputa E75. Dokumentaciju za ovu dogradnju je izradio Krip inženjering iz Beograda.

Kako se navodi u lokacijskim uslovima, cilj projekta je povećanje broja prostorija namenjenih korisnicima sportskog centra.

Dogradnja će biti izvedena u prizemlju, a bruto razvijena građevinska površina novog dela objekta iznosi 305,68 m². Nakon planirane rekonstrukcije i dogradnje ukupna bruto površina objekta zatvorenih bazena dostići će 11.664,39 kvadrata. Predviđeno je i obezbeđivanje šest novih parking mesta u okviru parcele.