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Rekonstrukcija magistralnog cevovoda na vodosistemu "Rzav", sa kog se vodom snabdeva više od 150.000 stanovnika Moravičkog i Zlatiborskog okruga, jedan je od najvećih infrastrukturnih poslova koji bi u narednom periodu trebalo da bude realizovan u ovom delu Srbije. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić poručio je da više nema prostora za privremena rešenja i krpljenje, već da mora da se uđe u ozbiljnu i skupu investiciju.

Kako je istakao, o ovom problemu razgovaralo se i sa najodgovornijim ljudima u Vladi Srbije, kao i sa ministrom finansija, jer je neophodno obezbediti dodatna sredstva kako bi realizacija posla počela što pre.

- To nije samo tema Arilja, već jedna regionalno veoma važna tema koja se tiče čitavog Moravičkog okruga i jednog dela Zlatiborskog okruga. Razgovarali smo sa najodgovornijim ljudima u Vladi Srbije i sa ministrom finansija o tome da postoji potreba za dodatnim sredstvima kako bismo što pre krenuli u realizaciju tog posla - rekao je za RINU Darko Glišić, ministar za javna ulaganja.

1/4 Vidi galeriju Kvar na cevovodu vodosistema Rzav Foto: Kurir

On naglašava da je potpuno jasno da se mora ući u zamenu cevi, ali i da je reč o poslu koji ne može biti završen u kratkom roku.

- Nema nikakve dileme da mora da se uđe u zamenu tih cevi, ali to ne može da se desi za dve nedelje ili dva meseca. Realan rok da krenemo danas i završimo posao je između godinu i po i dve godine, bliže dve godine - kazao je Glišić.

Posebno zahtevan biće deo cevovoda prema Čačku, u dužini od 14 kilometara, jer postojeća trasa prolazi ispod reke. Zbog toga će, prema rečima ministra, morati da se menja trasa, sprovede eksproprijacija i reši niz tehničkih i imovinskih pitanja pre nego što radovi zaista počnu.

- Postoji mnogo predradnji koje moraju da se urade. Konkretno, deo od 14 kilometara prema Čačku prolazi ispod reke i tu morate potpuno da menjate trasu, da sprovedete eksproprijaciju na novoj trasi i rešite niz drugih pitanja - naveo je Glišić.

Magistralni cevovod na vodosistemu "Rzav" star je više od 33 godine, a prema rečima ministra, izgrađen je od materijala koji se u praksi pokazao kao lošeg kvaliteta.

- To je cevovod star više od 33 godine, napravljen od materijala koji nije trebalo ni da bude ugrađen. Već početkom devedesetih godina odustalo se od njegove šire primene jer se pokazalo da je lošeg kvaliteta - istakao je Glišić.

Foto: RINA

On dodaje da su prethodne havarije bile ozbiljno upozorenje i da se problem više ne može rešavati samo privremenim intervencijama.

- Bilo je dovoljno upozorenja. Imali smo havarije i ranije, ali su se problemi rešavali privremenim popravkama. Više nema prostora za krpljenje. Mora da se ide u investiciju vrednu više desetina miliona evra - poručio je ministar za javna ulaganja.

Prema njegovim rečima, država će obezbediti sredstva i uraditi ovaj posao, ali je za kompletnu realizaciju potrebno vreme. Ukoliko radovi počnu do kraja ove godine, završetak se ne može očekivati pre kraja 2028. godine.

- Ako ga započnemo do kraja ove godine, ne možemo ga završiti pre kraja 2028. godine. To fizički nije moguće. Ali rešićemo i taj problem i u narednom periodu očekuje nas mnogo više poslova na sanaciji mreže, rekonstrukciji i otklanjanju problema na teritoriji Moravičkog i Zlatiborskog okruga - zaključio je Glišić.

Rekonstrukcija magistralnog cevovoda na vodosistemu "Rzav" od ogromnog je značaja za stabilno vodosnabdevanje građana Arilja, Čačka i drugih opština koje zavise od ovog sistema, naročito u periodima povećane potrošnje i čestih havarija na mreži.