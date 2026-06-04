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Ovaj potez predstavlja formalni korak ka uključivanju vodećih svetskih inženjerskih i finansijskih kompanija u realizaciju jednog od najvećih energetskih projekata u Jugoistočnoj Evropi, piše portal eKapija.

Prema tekstu poziva, zainteresovane kompanije imaju rok do 25. juna da predaju svoja pisma o namerama Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije. Cilj ovog postupka je selekcija strateških partnera za izradu tehničke dokumentacije, finansiranje i samu izgradnju ovog masivnog elektroenergetskog postrojenja.

Poziv za iskazivanje zainteresovanosti za strateško partnerstvo predstavlja prvu fazu selekcije.

Proces vodi posebna Radna grupa Vlade Srbije, a izbor se sprovodi prema Zakonu o javnim nabavkama na osnovu međudržavnog sporazuma.

Energetski gigant na Dunavu vredan više milijardi evra

Projekat RHE Đerdap 3 planiran je kao hibridno reverzibilno pumpno-akumulaciono postrojenje na 1007. kilometru Dunava, na teritoriji opštine Golubac. Koncepcija projekta predviđa zahvatanje vode iz Đerdapskog jezera tokom perioda niskog opterećenja kada u sistemu postoji višak struje, pumpanje vode u gornje rezervoare "Pesača" i "Brodica" i proizvodnju struje u vrhovima potrošnje puštanjem vode nazad u Dunav.

Projektovani kapacitet elektrane iznosi impresivnih 2.400 MW, uz mogućnost integracije dodatnih 400 MW iz obnovljivih izvora (vetra i sunca). Procenjena vrednost investicije trenutno se kreće oko 2,63 mlrd EUR, a planirani rok za završetak je 2038. godina.

Američki interes

Učešće SAD u projektu Đerdap 3 priprema se od 2021. godine, kada je američki gigant Bechtel prvi put pokazao interesovanje za izgradnju. Ključni koraci napravljeni su 2022. kada je Bechtel, najveća američka građevinska i inženjerska kompanija, preuzeo izradu tehničkih studija, što je krunisano potpisivanjem Međudržavnog energetskog sporazuma u Vašingtonu 2024. godine. Ovaj sporazum je stupio na snagu u martu 2025. godine, čime je i stvoren pravni osnov da Srbija preko Ambasade SAD zvanično pozove američke kompanije da pošalju svoje ponude.

Negodovanje Rumunije i ekološki rizici

Uprkos velikim ambicijama Beograda, projekat se suočava sa ozbiljnim preprekama na međunarodnom i unutrašnjem planu. Mediji su pre dve godine preneli izjavu rumunskog ministra energetike Sebastijaa Burduže da Bukurešt neće dozvoliti da izgradnja Đerdapa 3 ugrozi stabilnost i proizvodnju na postojećim zajedničkim elektranama Đerdap 1 i Đerdap 2.

Bilateralni razgovori ministarstava dveju zemalja i mešovitih komisija su u toku kako bi se procenio hidrološki uticaj na Dunav.

Osim toga, stručna javnost i ekološka udruženja upozoravaju na potencijalni negativni uticaj na biodiverzitet, s obzirom na to da bi se radovi izvodili unutar zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap.

Zbog složenosti pregovora sa Rumunijom i visoke cene, Vlada Srbije je paralelno kao apsolutni kratkoročni prioritet postavila izgradnju RHE Bistrica (680 MW), za koju je priprema dokumentacije u završnoj fazi.

Ipak, otvaranje javnog poziva preko američke ambasade potvrđuje da država ne odustaje od megaprojekta na Dunavu.