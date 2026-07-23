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Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić govorio je na konferenciji za medije u Starom gradu i o javnom prevozu u Beogradu. On je odgovorio na prozivke da je javni prevoz u Beogradu, koji je besplatan za sve građane, bacanje para i izuzetno skup. On je nevao koliko je ranije koštao javni prevoz, koliki je bio njegov udeo u gradskom budžetu i šta su građani dobijali za taj novac.

- Za vreme mandata Dragana Đilasa 30 odsto gradskog budžeta odlazilo je na javni prevoz, 29 odsto u vreme mandata Siniše Malog i Zorana Radojičića i 31 procenata od kada sam ja gradonačelnik. U vreme kad od kada sam ja gradonačenik imamo 1275 novih vozila i prosečna plata je 1060 evra, a prevoz se plaća nula dinara. Danas je udeo javnog prevoza u budžetu 30 odsto, ovo su egzatni podaci koje može svako da proveri. Ovo je poslednji put da govorim o javnom prevozu - naglasio je Šapić.

Za ovo javno-privatnio partnerstvo Beograd je dobio i međunarodna priznaja.

- Mi smo 2025. od UN dobili nagradu kao drugi projekat na svetu u oblasti javno - privatnog partnerstva. Od ekonomske komisije UN autobusni prevozni projekat je proglašen za drugi u svetu, a prvi najbolji u Evropi. Naš projekat je izabran među 61 projekta iz celog sveta, a Srbija i Beograd su se pozicionirali kao lideri u regionu u primeni inovatinih rešenja iz oblasti javnog prevoza - naglasio je gradonačelnik.

Beograd je, istakao je gradonačelnik, postao grad na koji se ugledaju i ostali gradovi u Srbiji kad je u pitanju gradski prevoz.

- Po ugledu na Beograd sve više gradova u Srbiji prelazi na ovaj način funkcionisanja gradskog prevoza. Subotica, recimo, nema više javno prediuzeće, oni su javni prevoz u potpunosti poverili javno kroz projekat javno-privatnog partnerstva. To ne znači da če Beograd to da uradi i Neće. GSP , koji je neodržaiv vež 50 godina, mora da se dovede u poziciju da bude održiv. Ni jedno radno mesto nije izgubljeno, plate su povećane i to u sindikatu dobro znaju - naglasio je Šapić.

On je istakao da je zahvaljujući ugovoru o javno- privatnom partnerstvu pruvatni prevoznici su bili u obaveza da obezbeđeno je 800 novih vozila koji su privatnici morali da obezbede za građane Beograda.

- Privatni prevoznici u Beogradu po prvi put bili u obavezi da nabave nova vozila, da obezbede njihovo održavanje i plate zaposlenima, što nikad ranije nije bio slučaj, a voze za grad Beograd više od 30 godina - poručio je gradonačelnik Šapić i dodao da je ovakav ugovor postojao i ranije samo je sad urađen pod drugačijim uslovima.