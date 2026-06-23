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Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obraća se danas javnosti na konferenciji u Starom dvoru, gde je govorio o najvažnijim infrastrukturnim projektima u prestonici, uključujući radove u Bulevaru despota Stefana, izgradnju novog mosta preko Save, kao i gradnju tunela i druge saobraćajne projekte.

Radovi na Bulevaru despota Stefana

Govoreći o radovima u Bulevaru despota Stefana, Šapić je istakao da saobraćajnica neće biti u potpunosti zatvorena tokom izvođenja radova.

- Bulevar despota Stefana neće biti zatvoren u celosti, već samo jedan njegov deo. Ovaj deo je već uspešno premošćen obilaznicom (Poenkareovom ulicom), koja uveliko funkcioniše. Onog trenutka kada započnu radovi na izmeštanju instalacija, taj specifični deo bulevara biće potpuno zatvoren za saobraćaj u trajanju od šest do sedam meseci. Nakon završetka rada na instalacijama i prelaska na iskopavanje tunela, bulevar se neće ponovo zatvarati u potpunosti, već će uvek biti prohodan makar u jednoj traci - rekao je Šapić na konferenciji.

Kada je reč o izgradnji tunela, gradonačelnik je ukazao na izazove koji su se pojavili tokom pripremnih radova.

- U vezi sa gradnjom tunela, trenutno bi trebalo da počnu radovi na izmeštanju instalacija, ali se pojavio problem sa takozvanom „galerijom”, odnosno prostorom u koji se instalacije premeštaju. Proces izmeštanja instalacija će trajati skoro godinu dana, nakon čega će tek moći da se započne iskopavanje samog tunela - rekao je on.

Foto: ATAIMAGES

Novi most preko Save

Osvrćući se na izgradnju novog mosta preko Save, gradonačelnik je naglasio da radovi teku planiranom dinamikom i da nema značajnijih kašnjenja.

- Radovi na novom mostu ne kasne suštinski, uprkos manjem zastoju nakon tragične pogibije jednog radnika. Očekuje se da most bude pušten u upotrebu na proleće ili leto 2027. godine, tempirano za otvaranje sajma Expo 15. maja - rekao je on, i dodao da planira da krajem ove ili početkom sledeće godine nadležnoj komisiji predloži da most ponese ime "Novi srpski most".

Šapić je govorio i o drugim saobraćajnim projektima koji se trenutno realizuju u gradu.

- Počeli su radovi na pristupnoj saobraćajnici na kružnom toku u ulici Vladimira Popovića na Novom Beogradu. Sa druge strane, očekuje se da svi višemesečni radovi u Karađorđevoj ulici budu završeni u aprilu - navodi on.

Prema njegovim rečima, realizacija ovih projekata predstavlja važan korak u unapređenju saobraćajne infrastrukture Beograda i pripremama za predstojeće međunarodne događaje i razvoj grada.

Radovi na Novom Beogradu

Šapić je govorio i o radovima na podvožnjaku u Bulevaru umetnosti.

- Što se tiče podvožnjaka ispod pruge u Bulevaru Umetnosti, rok je pomeren do kraja godine, jer je reč o teškom i zahtevnom poduhvatu, budući da se sve vreme radova neometano odvija železnički saobraćaj.

Ovaj putni pravac je već rekonstruisan.

Šapić je podsetio i da je BAS postao jedna od najmodernijih autobuskih stanica, a da je u toku izgradnja velike stanične zgrade koja će imati 27.000 metara kvadratnih.

Foto: ATAIMAGES

Ostali važni projekti u Beogradu

Ideja je da se na jesen zatvori Pariska ulica za automobilski saobraćaj, a tramvaj će da ostane.

- Ideja je bila da tramvaj koji ima 45 ili 50 tona ne ide kroz pešačku zonu, već da postoje električna vozila nalik na stare beogradske tramvaje koja bi saobraćala mnogo češće, na svakih 5-6 minuta. Oni bi premošćavali i povezivali sa tramvajem broj 2, čija bi trasa bila presečena, ali ne bi bila presečena ruta. Da li je bezbednije, ja mislim da nije - objasnio je Šapić.

Šapić je podsetio i na radove na platou ispred Hrama svetog Save.

- Odlučili smo se da manje bude kamena iz prvobitnog projekta. Šteta je bilo uništavati park koji tu postoji već nekoliko decenija. Tada ćemo moći da kažemo da je Hram istinski završen - kazao je Šapić istakavši da su sada radovi podeljeni u dve faze. U toku naredne godine biče potpuno uređen Karađorđev park i plato oko Hrama Svetog Save.

Obnova i nabavka tramvaja

Gradonačelnik je govorio i o ulaganju u gradski prevoz.

- Raspisana je nabavka za potpuni remont 29 takozvanih "španskih" tramvaja. Jedan od tramvaja iz te serije je potpuno uništen i nemoguće ga je remontovati. Remont podrazumeva zadržavanje postojeće osovine, dok će celokupan spoljašnji i unutrašnji enterijer biti zamenjen. Nakon remonta, ovi tramvaji će izgledati identično kao novi modeli koji su kupljeni pre par meseci - rekao je Šapić, i dodao:

- Ukoliko nabavka bude uspešna, gradonačelnik očekuje da će za dve do dve i po godine grad dobiti ovih 30 novih/remontovanih tramvaja. Pored ovoga, grad ne odustaje ni od plana nabavke između 80 i 100 potpuno novih tramvaja, u zavisnosti od potreba grada.

Foto: screenshot Video Plus

Nacionalni stadion

Šapić kaže da su radovi na Nacionalnom stadionu u Surčinu znatno ubrzani, a spomenuo je i mogućnost da Beograd bude domaćin velikog sportskog takmičenja.

- Nacionalni stadion ste videli da su se takođe radovi značajno ubrzali, i ja zaista. Radujem se da Beograd dobije stadion kakav treba da bude, Nacionalni stadion. Čak postoje neke nezvanične informacije da ćemo možda i za koju godinu biti domaćini nekog velikog sportskog takmičenja, i neke utakmice, da li finala Kupa Evrope - rekao je Šapić.

O besplatnim vrtićima

Gradonačelnik je govorio i o svim važnim informacijama koji se tiču vrtića u Beogradu.

- Od kada smo uveli besplatne vrtiće i od kada smo povećali sa 28.000 na 33.000 subvenciju, to jest plaćanje, ne subvenciju, više nema subvencije. Najveći broj privatnih vrtića je besplatan, jako mali broj njih se danas plaća. Broj nove dece koja krenu u vrtiće je 6.000. Prosečan vrtić, recimo naš beogradski, ima oko 150 dece. To vam je kao da smo napravili 40 novih vrtića u ove 2 i po, 3 godine - rekao je Šapić.