Sve je spremno za sledeću istorijsku fazu gradnje beogradskog metroa: Mašinerija stiže na jesen - evo kako teku radovi na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope
Beograd ulazi u najintenzivniju fazu priprema za izgradnju metro sistema, pri čemu se na više lokacija u gradu već odvijaju konkretni radovi i infrastrukturne intervencije. Istovremeno, završava se proizvodnja i testiranje ključne opreme koja će omogućiti početak bušenja tunela u narednom periodu.
Dve TBM mašine, takozvane "krtice", proizvedene su u Kini i trenutno prolaze završna fabrička ispitivanja. Njihov dolazak u Beograd očekuje se krajem septembra, dok deo prateće opreme treba da stigne već tokom leta, čime se stvaraju uslovi za početak faze dubinskog iskopa.
Na više tačaka buduće trase prve linije metroa u toku su pripremni građevinski radovi. U zonama Bele vode i Makiško polje formiraju se lansirne i pristupne šahte, dok se na severnom delu sistema, u oblasti Karaburme i Pančevačkog mosta, uređuju gradilišne zone iz kojih će mašine ulaziti u podzemne koridore.
Istovremeno, u Bulevaru despota Stefana započete su aktivnosti u okviru šireg infrastrukturnog zahvata popularno nazvanog "mali metro". Važno je napomenuti da ovaj projekat zapravo podrazumeva izgradnju novog drumskog tunela za automobilski saobraćaj, koji će direktno povezati Savsku i Dunavsku padinu. Iako se realizuje paralelno sa šinskim sistemom kako bi se rasteretio centar grada, ovaj drumski tunel donosi sopstvenu dinamiku dugoročnih radova i značajne izmene u regulaciji saobraćaja u ovom delu Beograda.
Kao deo priprema, na Makiškom polju u toku je formiranje budućeg kompleksa depoa metroa, uključujući i izgradnju privremene ograde dužine više od 4,5 kilometara. Ovaj potez predstavlja prvi fizički indikator razgraničenja i organizacije prostora namenjenog budućem metro sistemu.
Plan izvođenja predviđa paralelni rad sa dva kraja grada – sa južne strane iz zone Makiša i sa severne strane iz pravca Karaburme i Pančevačkog mosta. Cilj je da se tuneli spoje u centralnom gradskom području, a procene ukazuju da bi faza bušenja mogla trajati oko 550 dana kontinuiranog rada.
Paralelno sa građevinskim radovima, ugovorena je i nabavka 32 metro kompozicije sa francuskim proizvođačem Alstom, dok se dodatne garniture obezbeđuju za potrebe BG voza i linija ka EXPO kompleksu i aerodromu. Time se formira jedinstven sistem gradskog i prigradskog železničkog saobraćaja. Širi infrastrukturni paket obuhvata i razvoj električnih autobusa, novih linija ka EXPO zoni, kao i izgradnju pešačko-biciklističkih koridora i novih mostova. Metro se tako postavlja kao centralna osovina redefinisanja ukupne mobilnosti u Beogradu.
Sve navedene aktivnosti pokazuju da izgradnja metroa u Beogradu više nije u fazi planskih najava, već ulazi u operativnu i logistički zahtevnu etapu koja istovremeno obuhvata pripremu terena, dolazak ključne mehanizacije i razvoj prateće transportne infrastrukture. U narednim mesecima očekuje se intenziviranje radova na više gradilišta, kao i postepeno uključenje teške mehanizacije koja će označiti početak glavne faze podzemne gradnje. Metro tako postaje centralni infrastrukturni projekat koji će u narednim godinama u velikoj meri odrediti dinamiku urbanog razvoja Beograda.
Kurir.rs