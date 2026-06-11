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Beograd ulazi u najintenzivniju fazu priprema za izgradnju metro sistema, pri čemu se na više lokacija u gradu već odvijaju konkretni radovi i infrastrukturne intervencije. Istovremeno, završava se proizvodnja i testiranje ključne opreme koja će omogućiti početak bušenja tunela u narednom periodu.

Dve TBM mašine, takozvane "krtice", proizvedene su u Kini i trenutno prolaze završna fabrička ispitivanja. Njihov dolazak u Beograd očekuje se krajem septembra, dok deo prateće opreme treba da stigne već tokom leta, čime se stvaraju uslovi za početak faze dubinskog iskopa.

1/7 Vidi galeriju Ovako će izgledati Beogradski metro i stanice Foto: Shutterstock, Ministarstvo Građevinarstva I Saobraćaja, Beoinfo

Na više tačaka buduće trase prve linije metroa u toku su pripremni građevinski radovi. U zonama Bele vode i Makiško polje formiraju se lansirne i pristupne šahte, dok se na severnom delu sistema, u oblasti Karaburme i Pančevačkog mosta, uređuju gradilišne zone iz kojih će mašine ulaziti u podzemne koridore.

Istovremeno, u Bulevaru despota Stefana započete su aktivnosti u okviru šireg infrastrukturnog zahvata popularno nazvanog "mali metro". Važno je napomenuti da ovaj projekat zapravo podrazumeva izgradnju novog drumskog tunela za automobilski saobraćaj, koji će direktno povezati Savsku i Dunavsku padinu. Iako se realizuje paralelno sa šinskim sistemom kako bi se rasteretio centar grada, ovaj drumski tunel donosi sopstvenu dinamiku dugoročnih radova i značajne izmene u regulaciji saobraćaja u ovom delu Beograda.

Foto: Gemini ilustracija

Kao deo priprema, na Makiškom polju u toku je formiranje budućeg kompleksa depoa metroa, uključujući i izgradnju privremene ograde dužine više od 4,5 kilometara. Ovaj potez predstavlja prvi fizički indikator razgraničenja i organizacije prostora namenjenog budućem metro sistemu.

Plan izvođenja predviđa paralelni rad sa dva kraja grada – sa južne strane iz zone Makiša i sa severne strane iz pravca Karaburme i Pančevačkog mosta. Cilj je da se tuneli spoje u centralnom gradskom području, a procene ukazuju da bi faza bušenja mogla trajati oko 550 dana kontinuiranog rada.

Paralelno sa građevinskim radovima, ugovorena je i nabavka 32 metro kompozicije sa francuskim proizvođačem Alstom, dok se dodatne garniture obezbeđuju za potrebe BG voza i linija ka EXPO kompleksu i aerodromu. Time se formira jedinstven sistem gradskog i prigradskog železničkog saobraćaja. Širi infrastrukturni paket obuhvata i razvoj električnih autobusa, novih linija ka EXPO zoni, kao i izgradnju pešačko-biciklističkih koridora i novih mostova. Metro se tako postavlja kao centralna osovina redefinisanja ukupne mobilnosti u Beogradu.

Foto: Beobuild

Sve navedene aktivnosti pokazuju da izgradnja metroa u Beogradu više nije u fazi planskih najava, već ulazi u operativnu i logistički zahtevnu etapu koja istovremeno obuhvata pripremu terena, dolazak ključne mehanizacije i razvoj prateće transportne infrastrukture. U narednim mesecima očekuje se intenziviranje radova na više gradilišta, kao i postepeno uključenje teške mehanizacije koja će označiti početak glavne faze podzemne gradnje. Metro tako postaje centralni infrastrukturni projekat koji će u narednim godinama u velikoj meri odrediti dinamiku urbanog razvoja Beograda.