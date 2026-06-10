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Infrastruktura železnice Srbije podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za faznu realizaciju projekta izgradnje stanice BG voza Karaburma i pruge od tunelskih cevi Vračar do buduće stanice.

Reč je o jednom od ključnih projekata planirane linije 3 sistema BG voz, koja bi trebalo da poveže Makiš sa Pančevačkim mostom, a nova stanica Karaburma predstavljaće njenu krajnju tačku na severoistočnom delu Beograda.

Idejno rešenje železničke stanice BG voza Karaburma izradili su projektantski tim kompanije Project biro Utiber i Saobraćajni institut CIP, sa ciljem, kako se navodi, sagledavanja prostornih mogućnosti za realizaciju projekta u skladu sa važećom planskom dokumentacijom.

Foto: Nemanja Nikolić

Prema idejnom rešenju, vrednost izgradnje stanice procenjena je na 2,61 milijardu dinara, odnosno oko 22,2 miliona evra.

Projektom je predviđena izgradnja kompletne železničke infrastrukture na prostoru između Pančevačkog mosta i postojećih, nikada korišćenih tunelskih cevi Karaburma, koje se odvajaju od tunela Vračar. Nova stanica biće povezana sa postojećom železničkom, drumskom i komunalnom mrežom, a planirana je i dobra integracija sa budućom metro stanicom ŽS Karaburma. Kako se čini, biće to jedina veza buduće prve linije metroa sa gradskom železnicom, budući da se od gradnje stanice BG voza na vijaduktu iznad Sajma odustalo.

Stanica će imati tri prijemno-otpremna koloseka u prvoj fazi, uz mogućnost kasnije dogradnje još dva koloseka i dodatnog perona. Ukupno je planirano pet koloseka kroz različite faze razvoja kompleksa.

Peroni će biti dugi 220 metara, a projektovana brzina vozova na ovoj deonici iznosiće do 80 kilometara na čas. Od tunela Vračar do stanice predviđena je nova deonica pruge duga oko 1,4 kilometra.

Tuneli decenijama čekaju vozove

Poseban deo projekta odnosi se na sanaciju tunela Karaburma, koji su građeni još tokom sedamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, ali nikada nisu stavljeni u funkciju.

Leva tunelska cev duga je 675 metara i izgrađena je između 1975. i 1977. godine. Desna cev, dužine gotovo 687 metara, građena je od 1996. do 1998. godine.

Foto: Infrastruktura železnice Srbije

Iako su stručnjaci ocenili da su obe konstrukcije uglavnom u dobrom stanju i bez ozbiljnijih deformacija, utvrđeno je da ih opterećuje veliki problem prodora podzemnih voda. Tuneli su građeni bez odgovarajuće hidroizolacije, a na radnim spojnicama zabeležena su intenzivna curenja.

U pojedinim delovima levog tunela, posebno na deonicama izvedenim u otvorenom iskopu, registrovana su značajna oštećenja betona i korodirane armature, zbog čega će biti neophodna obimna sanacija.

Projektom je predviđena izgradnja sistema hidroizolacije i drenaže, kao i rešavanje pitanja odvođenja velikih količina procednih i podzemnih voda. Dokumentacija navodi da nije isključena ni izgradnja posebnog hidrotehničkog postrojenja za preradu i prepumpavanje voda.

Stanica sa komercijalnim sadržajima

Stanična zgrada biće smeštena između koloseka i pristupne saobraćajnice, u neposrednoj blizini planirane metro stanice. Predviđen je prizemni objekat dimenzija 13 x 83 metra, bruto površine oko 1.089 kvadratnih metara.

Objekat će sadržati putnički, službeni i tehnički deo, kao i komercijalne sadržaje, uključujući prodajne i ugostiteljske lokale.

Zbog složenosti projekta predviđena je fazna realizacija, pri čemu će svaka etapa predstavljati zasebnu funkcionalnu celinu. Redosled izvođenja pojedinačnih faza biće definisan u narednim fazama projektovanja.

U februaru prošle godine Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju stanice BG voza Karaburma sa pratećom železničkom infrastrukturom na teritoriji opštine Palilula.

Inače, sobraćaj BG vozom trenutno se odvija na četiri linije (linija 1 Batajnica-Ovča, linija 2 Resnik-Ovča, linija 5 Mladenovac-Ovča i linija 6 Lazarevac-Ovča). Na potezu od Makiša, postojećom trasom pruge, kroz tunel ispod Ceraka pa sve do Pančevačkog mosta, odnosno novog službenog mesta (železničke stanice Karaburma), planirano je uvođenje linije 3 BG voza.