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Uz ove saobraćajne izmene, tokom leta sledi i potpisivanje ključnog komercijalnog ugovora za izgradnju centralne fabrike za preradu otpadnih voda.

Panorama Beograda će pretrpeti ogromne izmene u narednim mesecima. Glavni grad Srbije ulazi u fazu intenzivnih infrastrukturnih radova koji će promeniti izgled ključnih saobraćajnica.

Uskoro počinje uklanjanje velikog broja industrijskih objekata u okruženju Pančevačkog mosta. Upravo na toj lokaciji pod zemlju ulazi ogromna mašina za kopanje tunela.

Plan za metro: Krtica kreće ka Trgu republike

Specijalna mašina, poznata kao krtica, krenuće iz pravca Pančevačkog mosta ka Bajloniju. Njen krajnji cilj u ovoj fazi radova biće Trg republike.

Ova krtica za metro teži više od 1.500 tona. Zbog njene veličine i osetljive elektronike, mašina se iz Kine transportuje u delovima.

Foto: Power China

Transport do luke Konstanca odvijaće se u narednim nedeljama. Nadležni planiraju da kompletna oprema bude isporučena do septembra ove godine.

Dve metro krtice će nakon starta kopati ukupno 550 dana. Planirano je da se ove mašine sretnu kod beogradskog Sajma.

Zatvaranje Bulevara despota Stefana na dve godine

Gradski menadžer Miroslav Čučković najavio je zatvaranje Bulevara despota Stefana. Na ovoj lokaciji radiće treća krtica namenjena izgradnji drumskog tunela.

Ovaj tunel će spajati Savsku i Dunavsku padinu. Zatvaranje jedne od najprometnijih ulica u gradu očekuje se u avgustu ove godine.

Predviđeno je da Bulevar despota Stefana ostane zatvoren dve godine. Prva faza obuhvata izgradnju novih saobraćajnica ka centru i od Pančevačkog mosta.

Mašina će ući pod zemlju na sredini ovog bulevara. Odatle će započeti kopanje trase prema Ekonomskom fakultetu.

Nove linije prevoza i testiranje kompozicija

Završetak tunela doneće velike olakšice u saobraćaju. Prema sadašnjim projekcijama, ispod zemlje će biti prebačeno oko 30 linija javnog prevoza.

Sa kompanijom Alstom ugovorena je proizvodnja metro kompozicija. Vozovi će se izrađivati paralelno sa građevinskim radovima na prvoj liniji.

Nakon završetka prve linije, planirano je testiranje u trajanju od šest meseci. Stručnjaci će doneti konačnu reč ukoliko bude potrebno dodatno vreme.

Fabrika za preradu otpadnih voda stiže na leto

Beograđani decenijama čekaju na centralno postrojenje za preradu otpadnih voda. Čučković najavljuje konkretne pomake i potpisivanje komercijalnog ugovora tokom ovog leta.

Ugovor za izgradnju fabrike na levoj obali Dunava već je na snazi. Ovaj važan ekološki projekat biće završen u roku od 36 meseci.