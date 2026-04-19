London je svoju prvu liniju, dugačku svega šest kilometara, izgradio za oko tri godine. Budimpešta je bila još brža – za samo dve godine, Moskvi su bile potrebne tri godine, a Varšava je gradila svoj metro četvrt veka.

Kada je reč o izgradnji novih linija u velikim gradovima, Njujork je Drugu aveniju, dugačku tri kilometra, čekao punih 45 godina. London je svoju novu Elizabet liniju gradio 13 godina, ali je ona dugačka 118 kilometara.

Madrid je za samo četiri godine izgradio 56 kilometara nove mreže.

Najskuplji kilometar bio je u Njujorku, više od milijardu i po dolara, dok je najjeftiniji kilometar kopan u Madridu.