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Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u sklopu priprema za specijalizovanu međunarodnu izložbu EXPO 2027 jeste nova železnička pruga, koja će povezati centar Beograda, aerodrom Nikola Tesla i Surčin.

Na trasi dugoj više od 18 kilometara, gradi se 6 složenih objekata, četiri mosta, vijadukt i nadvožnjak, kako bi se povezali Zemun polje I Nacionalni stadion. Građevinski radovi i polaganje koloseka trebalo bi da budu završeni do kraja godine, nakon čega sledi završna faza puštanja u rad i testiranje vozova, koji bi ovu deonicu trebalo da prelaze za 15 do 20 minuta.

Od železničke stanice Zemun Polje ka aerodromu Nikola Tesla završeni su građevinski radovi, položeni pragovi i šine na prvih 4,5 km trase i uspostavljena elektrifikacija, dok se u nastavku nasipa i priprema podloga za postavljanje preostalih koloseka. Na drugoj strani, radovi na izgradnji najkompleksnijeg objekata trase, vijadukta preko Surčinskog polja u dužini od 1,1 kilometar takođe se privode kraju.

Kako je istakao Miroslav Čučković, gradski menadžer, što se tiče betoniranja i spajanja mostovske konstrukcije ostala su 4 polja.

- Očekujemo da u julu bude završeno spajanje i da bude sve spremno za polaganje elektrifikacije i stubova koji će napajati vozove i same pruge, odnosno dvokolosečnog segmenta koji će biti postavljen na telu ovog mosta koji vidimo iznad nas. Vijadukt omogućava da vozovi prođu preko dela auto puta Miloš Veliki, najveći od četiri mosta, preko autoputa E 70, dok ostali prelaze preko lokalnih puteva, poput Vojvođanske ulice. Inovativna tehnologija omogućila je da se radovi, praktično u vazduhu, odvijaju bez uticaja na drumski saobraćaj - rekao je on.

1/6 Vidi galeriju Kako će izgledati pruga od aerodroma do centra Beograda Foto: Beobuild.rs

Kako dodaje, postojala je još jedna neuralgična saobraćajna tačka, a to je prelaz pruge preko autoputa Beograd-Šid, koji je takođe opterećen.

- Ni jednog sekunda nije prekidan saobraćaj ni na jednom i na drugom auto-putu, zato što je ova lanserna tehnologija primenjena i zato što smo napravili tu jednu vrstu preskoka autoputa, uh, apsolutno neopterećujući one učesnike u saobraćaju koji su ispod samo ovog mostovskog konstruktivnog dela. Građevinski radovi i elektrifikacije čitave pruge planirano je da se završe do kraja 2026. A zatim od februara kreće nekoliko meseci testiranje trase I vozova. Za ovu liniju kupljeno je 9 kompozicija iz Kine - naveo je.

Od prokopa do EXPO vozom za 30 minuta

- Od centra grada, odnosno stanice Prokop, do EXPO kompleksa, vozom će se stizati za 30 minuta, dok će od Nacionalnog stadiona do Zemun polja biti potrebno između 15 I 20 minuta. Na trasi dugoj 18,3 km planirane su 2 stanice I 3 stajališta. Početna stanica Zemun polje biće glavna veza sa brzom prugom Beograd-Novi Sad, zatim sledi stajalište Singidunum, u blizini Dobanovaca, zatim stajalište aerodrome Nikola Tesla koji će biti na 500 metara do Terminala 1, sa kojim će biti povezan pešakom pasarelom. Sledi stajalište Surčin u okviru naselja i za sada, poslednja stanica, Nacionalni stadion odnosno EXPO - kaže Čučković.

Foto: Petar Aleksić

Kako navodi gradski menadžer, po njegovom mišljenju, voz je najugodniji vid prevoza.

- U njemu imate komociju bolju nego u autobusu, ne morate da brinete o gorivu, o parking. Visokokapacitivan je, brz je, 80 do 120 kilometara na sat. Tih 39 ukupno, znači 9 za ovu liniju ka EXPO-u i 30 za ove ostale linije BG voza, će pružiti priliku da taj celokupni mozaik uređenja saobraćaja u Beogradu bude osnažen sa tom vrstom alternative za ljude koji danas moraju svojim automobilom ili moraju autobusom do grada - navodi.

Dodaje da je planirano da vozovi saobraćaju na svakih 30 minuta, dok će tokom špica i trajanja EXPO izložbe polasci biti na na svakih 15 minuta.