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Saobraćaj u Dubaiju ponovo postaje sve gušći, restorani se polako pune gostima, a većina avio-linija ponovo normalno funkcioniše. Na prvi pogled deluje kao da se život u ovoj svetski poznatoj turističkoj destinaciji vratio uobičajenom ritmu. Međutim, iza te slike krije se ozbiljan problem - iako infrastruktura radi bez većih smetnji, poverenje turista je poljuljano, pa hoteli i ugostitelji ulažu velike napore kako bi privukli goste nazad.

Dubai je godinama gradio reputaciju bezbedne i stabilne destinacije u regionu Bliskog istoka. Čak i kada su se u okolnim zemljama dešavali sukobi, ovaj grad je važio za sigurno utočište i jednu od najvažnijih svetskih tranzitnih tačaka za međunarodne putnike.

Međutim, nakon sukoba povezanih sa Iranom, koji su poremetili vazdušni saobraćaj iznad Persijskog zaliva i doveli do napada dronovima na pojedine poznate lokacije u Dubaiju, grad se suočava sa jednim od najvećih izazova u novijoj istoriji. Cilj je da se vrati poverenje turista i oporavi turistička industrija, koja predstavlja jedan od stubova lokalne ekonomije.

Za većinu stanovnika svakodnevni život se uglavnom normalizovao. Iako se povremeno i dalje događaju incidenti sa dronovima, ozbiljnijih upozorenja i većih bezbednosnih pretnji trenutno nema. Ipak, mnogi građani manje troše jer su plate u nekim sektorima smanjene, dok su troškovi života porasli usled poremećaja u snabdevanju kroz Ormuski moreuz. Posebno su poskupeli hrana i gorivo.

Uprkos tome što su letovi uglavnom obnovljeni, upozorenja za putovanja koja su izdale pojedine zapadne države, poput SAD, Kanade i Australije, i dalje su na snazi. Stručnjaci smatraju da je mnogo teže vratiti poverenje putnika nego ponovo uspostaviti avio-saobraćaj.

Ipak, turisti i dalje dolaze, samo se struktura gostiju promenila. Sve više posetilaca stiže iz Rusije, Libana i drugih zemalja regiona, koji Dubai i dalje vide kao relativno bezbedno mesto.

Mnogi privrednici ističu da problem nije toliko stvarna bezbednost koliko percepcija bezbednosti. Aerodromi, hoteli, restorani i turističke atrakcije rade bez većih problema, ali medijski izveštaji, upozorenja za putovanja i ograničenja osiguranja utiču na odluke turista.

Posledice se vide i u poslovanju. Pojedine turističke kompanije beleže manji broj gostiju, dok su neke morale zaposlenima da odobre duže odmore zbog smanjene potražnje. Ipak, većina vlasnika turističkih firmi veruje da će se situacija postepeno stabilizovati tokom jeseni.

Prema procenama agencije Moody's, popunjenost hotela mogla bi da padne na svega 10 odsto tokom drugog kvartala, dok je pre izbijanja sukoba iznosila oko 80 procenata. To predstavlja veliki udarac za ugostiteljski sektor.

Kako bi ublažile posledice krize, vlasti Dubaija uvele su niz mera pomoći. Privremeno su ukinute ili odložene pojedine takse koje plaćaju hoteli, restorani i organizatori događaja. Takođe je omogućeno odlaganje određenih naknada kako bi se turističkim kompanijama olakšalo poslovanje dok se broj gostiju ne oporavi.

Širom grada pokrenute su brojne promotivne akcije i popusti kakvi nisu viđeni još od perioda pandemije koronavirusa. Mnogi luksuzni hoteli nude značajne pogodnosti, besplatne dodatne usluge, popuste za duži boravak i specijalne pakete za goste.

Neki hotelski lanci pokušavaju da privuku i ljude koji rade na daljinu, nudeći povoljne aranžmane za duži boravak i rad iz hotela.

Iako su popusti i dalje prisutni, postoje prvi znaci oporavka. Pojedini restorani i ekskluzivni lokali ponovo počinju da privlače goste, a rezervacije se postepeno povećavaju.