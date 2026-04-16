Zatvara se jedan od najuksuznijih hotela na svetu Burj Al Arab u Dubaiju. Hotel sa 7 zvezdica koji je simbol luksuza, ali i samog grada Dubaija biće zatvoren narednih 18 meseci zbog renoviranja, potvrđeno je iz uprave hotela.

Vlasnička kompanija Jumeirah Group saopštila je da će se radovi izvoditi fazno u narednih godinu i po dana, a projekat rekonstrukcije vodi pariški arhitekta enterijera Tristan Auer. Iako iz kompanije nisu zvanično precizirali da li će hotel sve vreme biti potpuno zatvoren, izvori iz samog hotela navode da će objekat privremeno obustaviti rad.

Ovo je prvo veće renoviranje otkako je hotel otvoren 1999. godine.

Gostima koji već imaju rezervacije biće ponuđen smeštaj u drugim hotelima u okviru Jumeirah grupe, a naglašeno je i da je planirani period zatvaranja podložan promenama u zavisnosti od toka radova.

Prepoznatljiv po svom obliku jedra, Burj Al Arab važi za jednu od najpoznatijih znamenitosti Dubaija i simbol luksuza i prestiža. Hotel je u februaru pretrpeo manja oštećenja nakon što su ostaci presretanja iranskog drona pogodili njegovu fasadu, ali iz uprave ističu da planirana renovacija nema veze sa tim incidentom.

Iz Jumeirah Group takođe navode da projekat nije povezan sa aktuelnim geopolitičkim dešavanjima u regionu.