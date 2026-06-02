Neuobičajeno visoke temperature donele su letnju atmosferu u Rovinj znatno ranije nego što je to uobičajeno, a već se nazire i kakve nas cene ležaljki očekuju ove sezone, naime trenutno one idu i do sto evra.

Slikoviti istarski grad praktično je iz prolećnog raspoloženja uskočio pravo u špic turističke sezone. Plaže i stene uz more već su iznenađujuće dobro popunjene kako domaćim stanovništvom, tako i turistima koji koriste sunčane dane za boravak na otvorenom. Naravno, najvažnije pitanje pri prvim odlascima na plažu jeste da li je već moguće da se kupamo. Čini se da je ulazak u more trenutno rezervisan za one nešto hrabrije.

Dok mnogi na obali još oprezno proveravaju temperaturu mora, oni koji su se već odvažili na kupanje ponavljaju dobro poznatu rečenicu koja svake godine označava početak sezone:

- Uopšte više nije hladno kada se jednom navikneš!

Luksuz na plaži ima svoju cenu

Pored temperature mora, među glavnim temama razgovora na rovinjskim plažama našle su se i cene iznajmljivanja ležaljki. Ko želi maksimalnu udobnost moraće da zavuče dublje ruku u džep. Na jednoj od najpoznatijih lokacija, ispod hotela Monte Mulini i Lone, dnevni najam kompleta koji uključuje dve ležaljke sa dušecima i suncobran košta oko 100 evra. Isti komplet bez dušeka je 30 evra jeftiniji.

Posetioci koji žele da iznajme samo jednu standardnu ležaljku za nju će izdvojiti 40 evra, dok se suncobran dodatno naplaćuje 20 evra.