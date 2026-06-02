Kompanija WMG (Wireless Media Group) kao jedan od ključnih partnera učestvuje na konferenciji Digital Day 2026, koja se održava 4. i 5. juna u Hangaru 1 u Beogradu, pod sloganom „All That Matters“. U okviru programa konferencije, predstavnice kompanije WMG govoriće o nekim od najaktuelnijih izazova savremenog okruženja – od upravljanja reputacijom brendova u eri dezinformacija i deepfake sadržaja do transformacije medija pod uticajem veštačke inteligencije. Razgovorima o poverenju, kredibilitetu i odgovornosti u digitalnom prostoru, paneli će otvoriti pitanja koja danas podjednako utiču na kompanije, medije i publiku.

Prvog dana konferencije, Ruža Veljović, direktorka korporativnih poslova, komunikacija i marketinga WMG, učestvovaće na panelu „Reputacija u digitalnom okruženju“, koji će se održati u Main Hallu. U vremenu kad se reputacija brendova gradi i testira u realnom vremenu, putem komentara, objava, medijskih naslova i iskustva korisnika, panel će istražiti kako kompanije mogu da očuvaju poverenje javnosti u sve kompleksnijem digitalnom okruženju. U razgovoru s predstavnicima kompanija biće otvorena pitanja kako se danas gradi, održava i štiti reputacija brendova u prostoru u kojem se informacije šire brže nego ikad. Učesnici će razgovarati o izazovima koje donose realne i reputacione krize, kao i o uticaju lažnih profila, deepfake sadržaja, manipulativnih narativa i dezinformacija na percepciju javnosti. Poseban fokus biće na ulozi transparentnosti, kredibiliteta i brzine reakcije u očuvanju poverenja korisnika, ali i na tome kako kompanije mogu da se pripreme za izazove koji nastaju pre nego što kriza uopšte postane vidljiva.

Istog dana, Ana Marković, Digital Media Director u kompaniji WMG, učestvovaće na panelu „Redakcije posle ChatGPT-ja: Kako danas pišemo, uređujemo i distribuiramo vesti?“, u Media Hallu, koji će okupiti predstavnike vodećih medijskih kuća iz regiona. Veštačka inteligencija već je postala deo svakodnevnog rada redakcija, ali pitanje više nije da li je koristimo, već kako je koristimo i gde postavljamo granice njene primene. Panel će se baviti konkretnim promenama koje AI donosi u svakodnevni rad novinara, urednika i digitalnih timova – od pripreme sadržaja, obrade informacija i prilagođavanja različitim platformama, do pitanja uredničke kontrole, transparentnosti i odgovornosti. Učesnice će razmeniti iskustva o tome gde AI doprinosi većoj efikasnosti i produktivnosti, a gde otvara nova pitanja u vezi s tačnošću informacija, autorskim pravima i poverenjem publike. Posebna pažnja biće posvećena ulozi urednika i odgovornosti medija u trenutku kad tehnologija sve snažnije utiče na procese kreiranja i distribucije sadržaja.

Digital Day 2026 će i ove godine okupiti vodeće stručnjake iz oblasti marketinga, medija, tehnologije i e-commerce industrije iz Srbije i regiona. Pored Ruže Veljović i Ane Marković, u programu konferencije učestvovaće i Aleksandar Petković, Head of Marketing u WMG Product & Services, Predrag Vojinović, Creative Director u Method agenciji, i Miloš Pejčinović, Head of Digital Content u Method agenciji, koji će govoriti o budućnosti retaila, komunikacijske industrije i o poverenju u digitalnom dobu. Učešćem predstavnika u panel-diskusijama, WMG nastavlja da doprinosi razgovorima o temama koje oblikuju savremeno digitalno okruženje i razvoj industrije.