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Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,4054 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 100,8291 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou viši je za 1,7 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.

Kurir Biznis

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