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Od 1. juna u Hrvatskoj se primenjuju nova evropska pravila za robu koja se drumskim ili železničkim prevozom unosi na carinsko područje Evropske unije.

Obaveza podnošenja ulazne skraćene deklaracije (USD) prvenstveno je na prevozniku, ali deklaraciju mogu podneti i njegov zastupnik, primalac robe ili drugo ovlašćeno lice. Za podnošenje USD-a prevoznik, deklarant i zastupnik moraju imati aktivan EORI broj registrovan u Evropskoj uniji.

Rokovi za podnošenje deklaracije

Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije zavise od vrste prevoza.

Drumski prevoz:

najmanje jedan sat pre dolaska robe u carinsku ispostavu prvog ulaska.

Železnički prevoz:

jedan sat pre dolaska ako putovanje od poslednje stanice u trećoj zemlji traje kraće od dva sata

dva sata pre dolaska (u ostalim slučajevima)

Neblagovremeno podnošenje USD-a može izazvati kašnjenja i zastoje u daljim carinskim postupcima.

Foto: Marko Karović

Šta važi za lični prtljag?

Od obaveze podnošenja USD-a izuzeta je roba u ličnom prtljagu putnika. Ličnim prtljagom smatraju se lične stvari potrebne za putovanje, kao i roba nekomercijalne prirode namenjena ličnoj upotrebi.

Prilikom ulaska iz trećih zemalja, oslobađanje od carine, PDV-a i akciza ostvaruje se za robu nekomercijalne prirode do:

430 evra u vazdušnom i pomorskom saobraćaju

300 evra u drumskom, železničkom i ostalim oblicima saobraćaja

150 evra za putnike mlađe od 15 godina

Za akcizne proizvode dodatno važe količinska oslobađanja. U drumskom i železničkom saobraćaju dozvoljen je unos:

40 cigareta ili odgovarajuće količine drugih duvanskih proizvoda

1 litar jakog alkoholnog pića sa više od 22 odsto alkohola ili 2 litre pića sa do 22 odsto alkohola

4 litre vina

16 litara piva

Oslobađanja za duvanske i alkoholne proizvode ne primenjuju se na osobe mlađe od 17 godina.

Važno je napomenuti da se roba koja se prevozi u teretnom prostoru vozila namenjenih prevozu robe, poput građevinskog materijala, nameštaja, kućnih aparata ili rezervnih delova, ne smatra ličnim prtljagom i podleže redovnom carinskom postupku.

Unos hrane životinjskog porekla

Za putnike koji dolaze iz većine trećih zemalja, među kojima su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Kosovo, važe posebna ograničenja.

Foto: Marko Karović

Unos mesa, mleka, kao i proizvoda od mesa i mleka nije dozvoljen.

Međutim, dozvoljen je unos:

do 20 kilograma ribe i ribljih proizvoda po osobi

do dva kilograma meda, jaja i drugih proizvoda životinjskog porekla

do dva kilograma hrane za odojčad, medicinske hrane i posebne hrane za kućne ljubimce

Hleb, keks, čokolada, testenina, dodaci ishrani i slični proizvodi koji ispunjavaju propisane uslove mogu se unositi bez posebnih količinskih ograničenja za ličnu upotrebu.

Proizvodi koji prelaze dozvoljene količine podležu veterinarskom pregledu i moraju biti praćeni odgovarajućom dokumentacijom. Neprijavljeni ili nedozvoljeni proizvodi životinjskog porekla biće oduzeti i uništeni, a putnik može biti novčano kažnjen.