Slušaj vest

Srpski vozači kamiona već dva dana čekaju na prelazak granice s Hrvatskom i ulazak u Evropsku uniju, a kolona se protegla više od osam kilometra, saznaje Kurir.

Sistem ne funkcioniše

Kada će kamioni natovareni različitom robom moći da pređu granicu, zasad niko ne zna, a razlog za najnoviji zastoj nije EES sistem, s kojim vozači kamiona iz Srbije muku muče mesecima, već novi NCTS 6 carinski sistem, koji u Hrvatskoj nije profunkcionisao na pravi način.

- Problem je napravio novi sistem na carini, takozvani NCTS 6, koji je od 1. juna počeo s punom primenom u EU. U pitanju je kompjuterizovani, napredni elektronski sistem, koji se koristi za upravljanje carinskim tranzitom robe i u obavezi su da ga primenjuju sve članice EU, kao i zemlje koje posluju i sarađuju s njima - objasnio je za Kurir Biznis Srđan Tošić, v. d. predsednika Udruženja vozača kamiona 381.

Šta je NCTS 6 NCTS 6 je evropski digitalni tranzitni sistem koji povezuje države članice EU i zemlje zajedničkog tranzita. Omogućava praćenje kretanja robe od otpremnice do odredišta u realnom vremenu. Glavna novina je uvođenje kombinovane deklaracije. Privredni subjekti koji prevoze robu više ne moraju odvojeno da podnose tranzitnu deklaraciju i ulaznu sažetu deklaraciju (ENS). Sistem spaja sve podatke u jednu jedinstvenu deklaraciju, čime se ubrzava proces i smanjuje administracija.

Foto: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima, sistem iz nekog razloga nije profunkcionisao već dva dana, zbog čega su se napravile ogromne gužve na granici. Vozači kamiona ne smeju da napuste svoja vozila natovarena robom, već su primorani da sede i čekaju da se problem reši.

- Kolone kamiona su se već protegle na sedam-osam kilometara. Ima ljudi koji čekaju već više od 40 sati i pitanje kad će to uopšte proraditi - dodao je on.

Podsećamo, NCTS faza 6 se koristi za upravljanje carinskim tranzitom robe i objedinjuje tranzitnu i ulaznu/izlaznu sažetu deklaraciju u jedan dokument. Sistem je usklađen s propisima Evropske unije i Konvencijom o zajedničkom tranzitu, a uveden je kako bi se ubrzao postupak carinjenja i skratilo zadržavanje kamiona na granicama.

Nisu problem špediteri

Kako je za naš list objasnio Slavoljub Jevtić, predsednik Nacionalne asocijacije špediterskih društava, za gužve na granici s Hrvatskom nisu krivi špediteri.

- Primena NCTS 6 kod nas je počela 28. maja, a kod Hrvata 1. juna i sad dok se sistem ne uhoda, postoji dosta problema u prenosu podataka. Nema to veze sa špediterima, nema veze s carinom, nije ničija loša volja, jednostavno, sistem u Hrvatskoj ne funkcioniše kako treba. Na prelazima s Mađarskom ili Bugarskom sistem normalno funkcioniše, manjih problema ima na granici s Rumunijom, ali je najveći zastoj na prelazu s Hrvatskom - kazao je Jevtić.

Sagovornik Kurira ističe da se očekuje da će se situacija srediti vrlo brzo, čim Hrvati svoj sistem prilagode.

- Mi smo godinu dana bili u NCTS 5, sad smo prešli na šestu fazu i praktično pratimo ono što zahteva EU. Prosto, tehnički je problem na hrvatskoj strani i moramo samo svi da budemo strpljivi - zaključio je Jevtić.

Zastoj nije do nadležnih iz Srbije

Zbog zastoja teretnog saobraćaja na granici s Hrvatskom oglasila se i Uprava granične policije MUP Srbije.

- Zadržavanja teretnih motornih vozila nisu prouzrokovana postupanjem nadležnih organa Srbije, već su posledica funkcionisanja novog carinskog informacionog sistema nadležnih organa Hrvatske - navedeno je u saopštenju Uprava granične policije MUP Srbije.