Predstavnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ranko Šekularac rekao je da će Srbija nastaviti razgovore sa Evropskom unijom o ubrzanju graničnih procedura, ali i rad na suzbijanju nelegalnog prevoza i regulisanju platformi koje posreduju u organizaciji prevoza putnika.

- Kamioni godišnje provedu između 26 i 28 miliona sati na prelazima. To direktno dovodi do gubitaka privrednog rasta, ne samo Srbije već i zemalja Evropske unije - rekao je Šekularac za RTS.

Kao najopterećenije naveo je granične prelaze Batrovci i Horgoš i istakao da problem ne može da se reši samo na nacionalnom nivou.

- Taj problem u velikoj meri prevazilazi naše dvorište. Taj problem mora da se rešava na nivou Evropske unije i Evropske komisije i mi intenzivno kao Vlada Republike Srbije, kao ministarstvo imamo komunikaciju sa Evropskom unijom, Evropskom komisijom, konkretno sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji. Verujem da ćemo brzo doći do nekih rešenja - rekao je Šekularac.

Prema njegovim rečima, dodatno usporavanje stvorilo je uvođenje EES sistema i biometrijske identifikacije prelazaka.

- Naši vozači nisu turisti niti migranti. To je njihovo radno mesto i ne bi smeli da budu tretirani kao bezbednosni rizik - istakao je Šekularac.

Dodao je da Srbija intenzivno komunicira sa Evropskom komisijom i državama članicama kako bi profesionalni vozači dobili poseban status prilikom prelaska granica.

- Uputili smo predloge rešenja na više adresa i tražimo modele koji bi omogućili brži protok robe i ljudi - naveo je Šekularac.

Dodao je da će se nastaviti i rad na suzbijanju nelegalnog prevoza i regulisanje platformi koje posreduju u organizaciji prevoza putnika.