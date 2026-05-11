Kompanija Coca-Cola HBC Srbija i ovog leta organizuje Coke Summership, program letnje prakse koji po 14. put okuplja mlade ljude željne praktičnog iskustva i prvih razvojnih koraka u karijeri.

Prijave su otvorene za sve zainteresovane studentkinje i studente završnih godina i master studija, na državnim ili privatnim fakultetima u Republici Srbiji. Zainteresovani se mogu se prijaviti do 1. juna putem sajta.

Ovogodišnji program prakse trajaće od 10. jula do 21. avgusta, tokom koje će učesnici imati priliku da kroz rad u sektorima prodaje, marketinga, logistike, finansija, ljudskih resursa i korporativnih poslova steknu praktična znanja i uče kroz realne poslovne izazove. Pored stručnih znanja, polaznici razvijaju i veštine timskog rada, prezentovanja ideja, pregovaranja i prodajnih kompetencija, koje će im pomoći u sticanju samopouzdanja i budućem pozicioniranju na tržištu rada.

“Coke Summership je za mnoge učesnike često prvi susret sa poslovnim svetom i jasno je koliki uticaj na razumevanje biznisa ova praksa može da donese. Interesantno je da svake godine, na prijemu novih polaznika okupimo i veliki broj bivših ‘Sameršipovaca’ koji su danas naše kolege i godinama uspešno grade svoju karijeru unutar Coca-Cola sistema. Nove generacije polaznika donose sa sobom svežu perspektivu, nove ideje i autentičnost koja je inspirativna i motivišuća za celu organizaciju. Period njihovog boravka kod nas smo osmislili tako da im pružimo sadržajan i vredan početak, koji će na kraju prakse zaokružiti praktičnim projektnim zadatkom”, rekla je Sonja Grčić, menadžerka za brendiranje poslodavca (employer branding) u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija. Do sada je kroz program “Coke Summership”, koji se realizuje već 14. sezona, prošlo više od 350 mladih ljudi, dok je do danas njih 90 nakon prakse nastavilo karijeru u Coca-Cola sistemu.

„Za Coke Summership program saznala sam pre nekoliko godina tokom volontiranja u studentskoj organizaciji, a dodatnu motivaciju za prijavu dobila sam zahvaljujući preporuci drugarice koja je prethodno učestvovala u programu. Tokom prakse bila sam deo sektora nabavke, uz priliku da se upoznam i sa procesima u planiranju, kontroli kvaliteta, distribuciji i proizvodnji. Najlepše uspomene iz ovog perioda vezujem za divne ljude koje sam upoznala, kao i za brojne aktivnosti koje su nam omogućile da se još dodatno povežemo”, istakla je Marina Majstorović koja je nakon obavljene prakse prošle godine angažovana u sektoru nabavke.

