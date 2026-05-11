Ujedinjeno Kraljevstvo bi tokom ove godine moglo da ostane bez oko 163.000 radnih mesta usled ekonomskih posledica rata na Bliskom istoku, navodi se u danas objavljenoj regionalnoj prognozi ekonomskog instituta ITEM Club.

Institut upozorava da će regioni sa nižim prihodima, poput Južni Vels i Humbersajd, biti među najpogođenijima zbog rasta cena energenata i problema u lancima snabdevanja, prenosi The Guardian.

Najveći udar trpe proizvodnja i građevinska industrija, koje su posebno osetljive na povećane troškove energije i otežano snabdevanje.

Istovremeno, rast životnih troškova primorava domaćinstva širom zemlje da smanjuju potrošnju, što dodatno negativno utiče na sektor maloprodaje i ugostiteljstva.

Prema procenama ITEM Club, u London bi tokom ove godine moglo da bude ugašeno oko 25.000 radnih mesta zbog usporavanja trgovine i ugostiteljskog sektora.

U Birmingem se očekuje gubitak oko 12.500 poslova, u Lids oko 9.800, dok bi Glazgov mogao da ostane bez približno 6.200 radnih mesta.

Procene o rastu nezaposlenosti dodatno pojačavaju pritisak na britanskog premijera Keir Starmer nakon lošijih rezultata njegove stranke na prošlonedeljnim lokalnim izborima.