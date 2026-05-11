Na prvi direktan let Er Srbije na relaciji Beograd-Baku 3. maja ka glavnom gradu Azerbejdžana krenuli su i predstavnici vodećih srpskih medija, sa ciljem da upoznaju destinaciju koja poslednjih godina sve snažnije privlači pažnju svetske javnosti.

Tokom petodnevnog boravka u azerbejdžanskoj prestonici, domaćin delegaciji Srbije bila je Turistička organizacija Azerbejdžana, koja se potrudila da nam prikaže Baku iz svakog ugla: njegovu istoriju, kulturu, savremeni duh, ali i ambicioznu viziju budućnosti.

Prvi utisak o Bakuu - čak i iz autobusa kojim smo išli od aerodoroma do hotela - već je bio, što bi rekli Englezi, "breathtaking"! Bez daha smo gledali impresivne nove građevine, koje su bacale svetlo na široke ulice, dajući nam tizer za ono što nas čeka čim krenemo u obilazak i upoznavanje sa gradom.

Baku je grad kontrasta, ali ne onih koji se sudaraju, već koji funkcionišu gotovo savršeno zajedno. Ovde se orijentalna tradicija susreće sa futurističkom arhitekturom, stare kamene ulice nastavljaju se na moderne bulevare, dok se istorija i savremeni način života prepliću gotovo neprimetno.

Nakon čekiranja u hotelu prva stanica bio je Gobustan, lokalitet van grada, poznat po praistorijskim crtežima u stenama, koji svedoče o životu starom hiljadama godina.

Nedaleko odatle, pejzaž se potpuno menja - blatni vulkani, jedan od prirodnih fenomena po kojima je Azerbejdžan poznat, ostavljaju gotovo nestvaran utisak, kao da ste zakoračili na drugu planetu.

I Baku bismo mogli staviti u folder "druga planeta"! Impresivne građevine - i nove koje blistaju modernim sjajem ali i stare, tako očuvane kao da su tek sagrađene - dišu istim ritmom u ovom zanimljivom gradu.

Među mestima koja posebno ostavljaju bez daha nalazi se i impresivni Centar Hejdar Alijev, jedno od najprepoznatljivijih arhitektonskih zdanja Bakua.

Futurističko remek-delo čuvene arhitektkinje Zahe Hadid nije samo simbol modernog Azerbejdžana, već i kulturni centar u kojem su tokom naše posete bile predstavljene dve nove i tri stalne postavke, pružajući uvid u umetnost i ono što čeka Baku narednih meseci.

Svakako, to je Formula 1, koja će se u glavnom gradu Azerbejdžana održati od 25. do 27. septembra.

Izložba starih automobila koja su pobeležila decenije iza nas jedna je od postavki u HeJdar AliJev Centru, za nju se tražila karta više, kao i za Formulu 1 u spetrembru, kao i za letove Er Srbije tog meseca ka Bakuu.

Baku je ponosan i na Muzej tepiha: neobične arhitekture već spolja privlači pažnju jer izgleda kao smotani tepih i simbol je jednog od najvažnijih elemenata azerbejdžanskog kulturnog nasleđa. Unutra, kroz bogate eksponate, posetioci mogu da upoznaju tradiciju izrade tepiha koja se vekovima prenosi s generacije na generaciju.

Sa druge strane, Baku odlučno gleda ka budućnosti. To možda najbolje pokazuje Sea Breeze, luksuzni rizort i futuristički kompleks koji je još u izgradnji, ali već sada govori mnogo o ambiciji grada da postane jedna od najpoželjnijih destinacija regiona.

Ipak, ono što možda najviše iznenađuje nisu monumentalne građevine, već osećaj reda koji grad ostavlja na svakom koraku. Baku odiše organizovanošću, izuzetnom čistoćom i pažljivo negovanim zelenilom, koje je posebno impresivno za grad takvih dimenzija.

Parkovi, uređene površine i besprekorne ulice dovoljno su nam rekli koliko je Baku grad koji ozbiljno vodi računa o kvalitetu života svojih stanovnika, ali i iskustvu posetilaca.

Zanimljivo je i kako pravila ovde zaista funkcionišu. Pušenje cigareta na otvorenom nije dozvoljeno svuda, već isključivo na mestima predviđenim za to, uglavnom pored kanti za otpatke koje imaju pepeljare. Kazne nisu uopšte simbolične i iznose oko 50 evra. A pravila svi poštuju. Čak ni članovi naše grupe iz Srbije nisu pokušavali da ih zaobiđu, što neizbežno nameće pitanje: da li bismo mogli to da primenimo kod kuće, da Beograd bude čistiji, bez pikavaca oko klupa, autobuskih stajališta, u žardinjerama...?

Tokom boravka bili smo smešteni u luksuznom hotelu "JW Marriott Absheron" sa pogledom koji dodatno pojačava utisak grada koji se ubrzano razvija, ali ne odustaje od svog identiteta.

Posle pet dana u Azerbejdžanu, utisak je jasan: Baku nije grad koji pokušava da impresionira, on to jednostavno uspeva odmah, od prvog pogleda. Spoj tradicije i modernog, istorije i ambicije, reda i gostoprimstva čini ga destinacijom koja ostaje u sećanju dugo nakon povratka kući.

I vrlo je blizu - samo tri sata i 40 minuta od Beograda do Bakua, dva puta nedeljno Er Srbijom.