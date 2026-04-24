Er Srbija je dobitnik nagrade Diplomacy & Commerce Awards 2026 za najbolju društveno-odgovornu kampanju, za projekat „Uniforme dobijaju novu svrhu“, koji se realizuje u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Dečje srce.

Kampanja ima za cilj da rashodovane uniforme pilotskog i kabinskog osoblja Er Srbije dobiju novu vrednost i svrhu kroz principe cirkularne ekonomije i inkluzije. Uniforme se, kroz kreativan rad članova organizacije Dečje srce, transformišu u različite upotrebne predmete, čime se istovremeno doprinosi zaštiti životne sredine i osnaživanju osoba sa smetnjama u razvoju.

Foto: Er Srbija

- Inicijativa „Uniforme dobijaju novu svrhu“ pokazuje kako se odgovorno upravljanje resursima može uspešno povezati sa brigom o zajednici, uz dugoročne društvene i ekološke benefite. Na ovaj način Er Srbija dodatno potvrđuje svoju posvećenost održivom razvoju i pozitivnom uticaju na društvo u kojem posluje. Ova kampanja pokazuje kako se održivost i inkluzija mogu povezati sa vrednostima našeg brenda. Kao kompanija usmerena na putničko iskustvo, verujemo da odgovornost prema zajednici treba da bude sastavni deo poslovanja. Ponosni smo što je ova inicijativa prepoznata i nagrađena - izjavila je Bojana Knežević, viša menadžerka za marketing i putničko iskustvo Er Srbije.

Nagrada Diplomacy & Commerce dodeljuje se projektima koji postavljaju visoke standarde u oblasti društvene odgovornosti, a kampanja Er Srbije prepoznata je kao primer inovativnog i održivog pristupa sa jasnim društvenim učinkom.