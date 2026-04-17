Do rajskog ostrva sa Er Srbijom: Zbog velikog interesovanja putnika direktan let Beograd - Tenerife od 15. septembra
Početak direktnih letova Er Srbije na relaciji Beograd - Tenerife biće pomeren na raniji datum. Umesto prvobitno planiranog 27. oktobra, putnici će već od 15. septembra imati priliku da otputuju na jednu od najatraktivnijih destinacija u Evropi.
Tenerife, najveće među Kanarskim ostrvima, poznato je po "večnom proleću“, vulkanskim pejzažima, peščanim plažama i primorskim gradovima. Spoj prirodnih lepota, bogate gastronomije i raznovrsne ponude čini ovo ostrvo idealnim izborom za putovanje.
Direktni letovi biće realizovani dva puta nedeljno - utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom.
Uvođenje ranijeg početka letova odgovor je na rastuću potražnju putnika, naročito tokom jeseni i zime, kada Tenerife predstavlja jednu od najpopularnijih destinacija zahvaljujući prijatnoj klimi i bogatoj ponudi.
