Početak direktnih letova Er Srbije na relaciji Beograd - Tenerife biće pomeren na raniji datum. Umesto prvobitno planiranog 27. oktobra, putnici će već od 15. septembra imati priliku da otputuju na jednu od najatraktivnijih destinacija u Evropi.

Tenerife, najveće među Kanarskim ostrvima, poznato je po "večnom proleću“, vulkanskim pejzažima, peščanim plažama i primorskim gradovima. Spoj prirodnih lepota, bogate gastronomije i raznovrsne ponude čini ovo ostrvo idealnim izborom za putovanje.

Direktni letovi biće realizovani dva puta nedeljno - utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom.

Uvođenje ranijeg početka letova odgovor je na rastuću potražnju putnika, naročito tokom jeseni i zime, kada Tenerife predstavlja jednu od najpopularnijih destinacija zahvaljujući prijatnoj klimi i bogatoj ponudi.