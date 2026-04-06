Azerbejdžan erlajns (AZAL), deo AZCON Holdinga, potpisao je kod šer ugovor sa Er Srbijom, nacionalnom avio-kompanijom Srbije.

Od maja 2026. godine, letovi između Bakua i Beograda odvijaće se dva puta nedeljno, u skladu sa predstojećim rasporedom letova Er Srbije. U okviru kod šer partnerstva AZAL će postaviti svoj marketinški kod na letove koje obavlja Er Srbija, omogućavajući putnicima jednostavne rezervacije i putovanja na relaciji Beograd-Baku-Beograd, uz unapređenu povezanost. Inauguracioni let u okviru kod šer ugovora zakazan je za 3. maj 2026. godine.

Ova saradnja između dve nacionalne avio-kompanije predstavlja značajnu prekretnicu u njihovim zajedničkim naporima da unaprede međunarodnu povezanost kroz čvrsta i obostrano korisna partnerstva. Novi aranžman putnicima će omogućiti širok izbor destinacija, veću fleksibilnost, besprekorno putovanje i bolju povezanost Azerbejdžana i Srbije, istovremeno jačajući bilateralne veze u oblasti turizma, poslovanja i kulturne razmene.

„Zahvaljujući ovoj saradnji, koordinacija usluga i mogućnost kupovine karata preko prodajnih kanala AZAL-a stvoriće prednosti za putnike, koji će moći da uživaju u udobnom i neometanom putovanju između Bakua i Beograda. AZAL nastavlja aktivno da razvija svoju mrežu destinacija i strateška partnerstva, jačajući svoju poziciju kao ključne veze između Istoka i Zapada,“ rekao je Džamil Manizade, glavni komercijalni direktor Azerbejdžan erlajns.

„Ovo kod šer partnerstvo značajno će unaprediti povezanost između Srbije i Azerbejdžana, nudeći putnicima više opcija za putovanja i bolju povezanost. Usaglašavanjem naših mreža i stručnosti stvaramo nove mogućnosti za turistička i poslovna putovanja, istovremeno dodatno jačajući veze između naših dveju zemalja,“ rekao je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju u Er Srbije.

Karte se mogu kupiti na zvaničnom veb-sajtu, putem mobilne aplikacije ili u poslovnicama kompanije i ovlašćenim agencijama počevši od 15. aprila.

O kompaniji Azerbejdžan erlajns (AZAL)

AZAL je osvojio prestižnu Skytrax ocenu od 4 zvezdice i više puta je proglašavan najboljom regionalnom avio-kompanijom u Centralnoj Aziji i Zajednici nezavisnih država (ZND) na Skytrax World Airline Awards. Kao član organizacije IATA, kompanija nastavlja da širi mrežu destinacija, uvodi digitalne inovacije i unapređuje komfor putnika. Sa modernom flotom koja ispunjava ICAO standarde i sve većom mrežom destinacija, AZAL pruža vrhunski nivo usluge, istovremeno jačajući poziciju Azerbejdžana na globalnom avio-tržištu.

Održiv razvoj je ključna komponenta strategije AZAL-a. Kompanija je potpisnica Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija, objavljuje svoje rezultate u oblasti ESG i učestvuje u IATA programima CO₂ Connect i IEnvA, čime potvrđuje svoju poziciju pouzdanog i odgovornog partnera u međunarodnoj industriji avijacije.

O kompaniji Er Srbija

Er Srbija je nacionalna avio-kompanija Srbije, koja povezuje Beograd sa više od 100 destinacija širom Evrope, Mediterana, Severne Amerike i Azije. Nakon uvođenja dugolinijskih letova za Njujork, Čikago, Šangaj i Guangdžou, Er Srbija planira da 2026. godine pokrene svoju petu dugolinijsku rutu ka Torontu. Tokom iste godine, avio-kompanija će nastaviti širenje mreže sa još šest destinacija: Santorini, Baku, Alikante, Sevilja, Tenerife i Tromse.