Nacionalna avio-kompanija je u 2025. godini zabeležila stabilne poslovne rezultate, uz rast potražnje, povećanje broja putnika i dalji razvoj mreže destinacija. Finansijski izveštaji pokazuju da su ukupni prihodi kompanije iznosili 719,5 miliona evra, čime je Er Srbija drugu godinu zaredom premašila prihod od 700 miliona evra.

Tokom prošle godine, Er Srbija je prevezla 4,57 miliona putnika, uz rast od 3 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Prosečna popunjenost putničke kabine iznosila je 77,3 odsto, što predstavlja povećanje od 2,4 procentna poena u odnosu na 2024. godinu. Ukupan broj realizovanih letova iznosio je 48.925, 4 odsto više u poređenju sa prethodnom godinom, dok je kapacitet dodatno optimizovan kroz prilagođavanje frekvencija i tipova letelica na ključnim rutama. Kroz pažljivo upravljanje kapacitetima, pravovremene komercijalne odluke i jačanje strateških partnerstava, kompanija je uspela da dodatno učvrsti svoje prisustvo na ključnim tržištima i zabeleži neto dobit pre oporezivanja u iznosu od 45,3 miliona evra.

- Ponosni smo na činjenicu da smo tokom 2025. godine ostvarili rekord u iznosu prihoda i broju prevezenih putnika, pokazujući odgovorno i strateško poslovanje kako u interesu kompanije, tako i države Srbije i svih njenih građana. Uprkos dinamičnim i nepredvidivim kretanjima u globalnoj avio industriji, uključujući povećane operativne troškove i rast cena u lancu snabdevanja, Er Srbija je pokazala sposobnost da se brzo prilagodi i održi stabilan rast - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Mreža Er Srbije obuhvatila je 103 destinacije - 90 u redovnom saobraćaju i 13 čarter linija ka ukupno 34 zemlje na četiri kontinenta. Kompanija je nastavila strateško širenje mreže otvaranjem šest novih destinacija i povećanjem frekvencija na postojećim linijama, uz fokus na najtraženija tržišta. Flota je modernizovana i dodatno osnažena sa još dva aviona tipa embraer E-195 i jednim novim avionom za dugolinijski saobraćaj u EXPO bojama i oznakama, koji će doprineti promovisanju specijalizovane izložbe koja se naredne godine održava u Beogradu.

Putničko iskustvo unapređeno je kroz digitalizaciju i inovacije, poput uvođenja Premijum šaltera za prijavu na let za biznis putnike i Duty Free usluge na letovima Er Srbije.

Er Srbija u tekućoj godini planira dalje širenje mreže, uvođenje novih destinacija i jačanje konkurentske pozicije na regionalnom i međunarodnom tržištu. Strategija kompanije se zasniva na digitalnoj transformaciji, održivom rastu, jačanju globalne konkurentnosti i personalizaciji usluga, uz uvođenje programa lojalnosti i partnerstava koja dodatno unapređuju kvalitet usluge.