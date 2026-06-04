Vlada Srbije je usvojila Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500 čiji je cilj zaštita životnog standarda stanovništva
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Ovo je cena hleba "Sava": Vlada Srbije danas donela odluku
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Na današnjoj sednici Vlade usvojena je i Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, sa ciljem zaštite životnog standarda stanovništva.
Uredbom je potvrđeno da cena ovog osnovnog životnog proizvoda ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara.
Hleb sava Foto: Zorana Jevtić
Vlada navodi da se mera zadržava kako bi se očuvala dostupnost osnovnih prehrambenih proizvoda svim građanima i ublažio uticaj troškova života na kućne budžete.
Kurir Biznis
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