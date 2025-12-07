Slušaj vest

Vlada Srbije donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, a maksimalna maloprodajna cena ovog proizvoda će narednih šest meseci biti 62 dinara, dok će maksimalna proizvođačka cena biti 53,17 dinara.

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna T-500 u količini od najmanje 30 odsto dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Navedeno je i da vekna hleba od brašna T-500 treba da je najmanje težine 500 grama i sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna ovog tipa, so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama, objavljeno je u Službenom glasniku.

Ističe se i da trgovci na malo koji prodaju ovaj hleb mogu da vrate proizvođaču hleba do pet odsto od nabavljene količine na dnevnom nivou.

Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Za nepoštovanje ove uredbe predviđene su novčane kazne od 5.000 do dva miliona dinara, a može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

U uredbi se ističe da nadzor nad njenom primenom sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Vlada Srbije je krajem novembra prošle godine usvojila Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500 koja je propisivala maksimalnu maloprodajnu cenu hleba od tog brašna od 59 dinara, a maksimalnu proizvođačku cenu od 50,60 dinara u narednih šest meseci.

Uredba je produžena krajem maja ove godine.