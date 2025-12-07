Slušaj vest

Prodaja luksuznih švajcarskih satova u SAD snažno se održava uprkos i dalje visokim carinama na uvoz iz Švajcarske, pokazuju polugodišnji rezultati kompanije Watches of Switzerland Group, što ukazuje na otpornu potražnju u najvišem tržišnom segmentu.

Skok prodaje za 10 odsto

Ovaj britanski maloprodajni lanac, koji je najveći prodavac satova brendova Rolex, Omega i Cartier u toj zemlji, prijavio je grupni prihod od 845 miliona funti (967 miliona evra) u periodu od 26 nedelja zaključno sa 26. oktobrom 2025. godine, što predstavlja rast od 10 odsto po konstantnom kursu i osam odsto po tekućim kursevima, piše Euronews.

Prilagođena dobit pre kamata i poreza porasla je na 69 miliona funti (78,9 miliona evra), što je rast od 6 odsto po konstantnom kursu. Dobit pre oporezivanja skočila je za 50 odsto, na 61 milion funti (69,78 miliona evra).

Ostvareni rezultati dolaze uprkos oštrom povećanju američkih carina na uvoz iz Švajcarske ranije tokom godine, što je dodatno podiglo cenu uvoznih satova proizvedenih u toj zemlji.

Carine sa 39 spuštene na 15 odsto

Carina od 39% na uvoz iz Švajcarske uvedena je od 7. avgusta 2025. godine, pre nego što su Vašington i Bern u novembru postigli dogovor o njenom smanjenju na 15%. Iako je i stopa od 15% i dalje istorijski visoka, potražnja za nekim od najskupljih švajcarskih satova nastavlja da raste na godišnjem nivou.

Izvršni direktor Brajan Dafi izjavio je da je kompanija „ostvarila snažnu prvu polovinu godine, uz rast grupnih prihoda od 10% po konstantnom kursu i dobre nivoe profitabilnosti… kao i snažan slobodni novčani tok i visok povraćaj na angažovani kapital“.

Rast prodaje satovu u SAD za 20 procenata

Tržište SAD bilo je najuspešnije. Prihodi su tamo porasli za 20% po konstantnom kursu i dostigli 409 miliona funti (467,8 miliona evra), što čini 48% ukupnih grupnih prihoda i 59% prilagođenog EBIT-a.

Dafi je SAD opisao kao „ključni pokretač naših rezultata, uz snažnu potražnju u svim brendovima i kategorijama“, dodajući da "taj region sada donosi gotovo 60% naše ukupne profitabilnosti“. Kompanija Watches of Switzerland saopštila je da su brendovi u SAD podigli cene kako bi nadoknadili veće troškove izazvane carinama, rastom cena zlata i promenama deviznih kurseva, ali su naglasili da je potražnja za ključnim švajcarskim brendovima ostala snažna.

Luksuzni satovi ostali su okosnica poslovanja i doprineli sa 84% ukupnih grupnih prihoda. Kompanija navodi da potražnja za najvažnijim švajcarskim brendovima „ostaje snažna i konstantno premašuje ponudu“, uz stalni priliv novih klijenata na listama interesovanja i snažan rast ponude Rolex Certified Pre-Owned satova na američkom tržištu.

Švajcarski proizvođači zavisni od američkih potrošača

Rezultati takođe pokazuju koliko su švajcarski proizvođači satova i njihovi maloprodajni partneri postali zavisni od američkih potrošača. Dok su prihodi u Velikoj Britaniji i Evropi porasli svega 2%, na 436 miliona funti (498,87 miliona evra), tržište SAD je ostvarilo široko zasnovan rast kroz sve brendove i cenovne kategorije, podstaknut ulaganjima u nove butike, elektronsku trgovinu i integracijom američkog juvelirskog brenda Roberto Coin.