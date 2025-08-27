Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su nedavno uvele Švajcarskoj veoma visoku uvoznu carinu od 39 odsto, dok Evropska unija mora da plati znatno nižu tarifu od 15 odsto, prenosi Rojters.

Izvoz švajcarske tehnološke industrije u prvoj polovini 2025. pao za 0,9 odsto međugodišnje, a pad je bio posebno izražen u drugom kvartalu, zbog stagnirajuće tražnje u Evropi i negativnih stopa rasta u Aziji, ali i zbog snage švajcarskog franka.

Predsednik industrijskog udruženja Svismem Martin Hircel upozorio je da su otpuštanja neminovna, kao i da će njihov obim zavisiti od brzine kojom političari budu mogli da izdejstvuju smanjenje američke uvozne tarife.

Probleme sa novim američkim carinama takođe prijavljuju proizvođači luksuznih satova, ali i čuvenih švajcarskih sireva.

Većina Švajcaraca ipak smatra da ta zemlja ne bi trebalo da pravi ustupke Sjedinjenim Američkim Državama nakon uvođenja visokih carina, uprkos tome što javnost zbog toga očekuje ekonomske poteškoće, objavila je ovog meseca agencija Jugov (YouGov).

Prema anketi, skoro dve trećine ispitanika smatra da švajcarska vlada ne bi trebalo da dozvoli da bude pod pritiskom, čak i ako to znači carine od 39 odsto na izvoz u SAD.

Samo četvrtina ispitanih smatra da bi Bern trebalo da popusti nakon pomenutih odluka američkog predsednika Donalda Trampa.