Južnofrička Republika se sprema da uvede carine na proizvode od čelika

Predlog je nastao u pokušaju da se domaća industrija zaštiti od prekomernog uvoza, pretežno iz Kine.

Ova mera dolazi nakon opsežne revizije tarifa pokrenute u martu, kao deo odgovora na krizu u južnoafričkoj industriji čelika, koju pogađaju prekomerna ponuda, slaba domaća potražnja i visoki troškovi proizvodnje.

Najveći domaći proizvođač, ArcelorMittal South Africa, suočava se s ozbiljnim rizikom, a dodatne poteškoće izazvale su i američke carine koje je uveo predsednik Donald Tramp, prenosi Rojters.

Predložene tarife obuhvataju ravni valjani čelik, šipke, žice, cevi i eksere, a neki proizvodi trenutno se uvoze bez carina, ali bi ubuduće mogli biti oporezovani sa 10 odsto ili 15 odsto.

Komisija je navela da će konačnu odluku doneti nakon dvonedeljne javne rasprave i razmatranja više od 150 pristiglih predloga.