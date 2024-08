DUŠKO LUKSUZNI SAT PRODAO ZA 10.000 €, MOGAO I ZA VIŠE: Vrednost njegovih unikata stalno raste, trenutno montira novih 12 'mašina'

Duško Radmilo, iz Čuruga, osnivač brenda Monte Kristo, započeo je časovničarski put zbog velike strasti prema preciznosti i pedantnosti, što ga je dovelo do odluke da proizvede prvi srpski mehanički sat 'Lazar', koji je kasnije prodao kao unikat za 10.000 evra. Najnoviji projekat mu je 'Apostol', limitirana serija od 12 satova, a paralelno sa tim razvija i sopstveni satni mehanizam koji želi da patentira. Za sebe kaže da je podjednako i preduzetnik i umetnik.

Put Duška Radmila ka časovničarskom zanatu počinje iz znatiželje prema mehanici, koja ga je inspirisala da se okuša i u proizvodnji sopstvenih linija satova.

- Kada sam prvi mehanički sat rastavio, tada sam osetio jaku energiju - kaže Duško, dodajući da se ta ljubav proširila i na mašine kojima se prave satovi.

- Posebno sam uživao u potrazi za samim mašinama. Možete zamisliti tu ludost, koju neki zovu hrabrost, kada kupujem mašinu koju nikada nisam video niti koristio u životu, ali imam intuiciju da je to to.

Ta ljubav prema pedantnosti, preciznosti i mikrosvetu vodila ga je do odluke da sam proizvodi satove. Za sebe, kroz smeh, kaže da je 'gubitnik koji nije odustao’ i dodaje da ga je baš takav pristup doveo do uspeha u njegovom radu. Zapravo, Radmilo je u časovničarski svet uplovio kada je proizveo prvi srpski mehanički sat, u kom je sve komponente osim mehanizma izradio sam, u svojoj manufakturi.

- Mehanizam koji pokreće Lazara je švajcarska ETA 2824-2 automatik. materijali koje sam koristio su bronza, mesing, safir, goveđa koža… Lazaru sam dao ime po monahu Lazaru Srbinu Hilandarcu za koga se veruje da je napravio prvi toranjski javni sat u svetu 1404-te godine za ruskog kneza Vasilija za Moskvu, a isti takav i za Hilandar. Na svom toranjskom satu oslikava crkvenoslovenske cifre koje sam takođe i ja uradio na mom Lazaru, i danas su te cifre prepoznatljiv pečat Monte Krista. Lazar je, kao unikat, prodat jednom gospodinu iz Beograda za 10.000 evra. Posebno mi je drago da kažem da su pojedini ljudi za Lazara bili spremni da plate i preko 15.000 evra, što znači da sama vrednost mojih unikata raste po izlasku iz manufakture. To je i bio cilj, naravno.

Jedan od Duškovih najzanimljivijih projekata, na kom trenutno radi, jeste 'Apostol', limitirana serija od 12 satova, gde svaki nosi ime jednog od Hristovih Apostola.

- Satove izrađujem u nerđajućem čeliku 316L prečnika 40mm bez krunice, osnova brojčanika je od srebra Ag925 galvanizovana u srebrnom rodijumu, a prsten brojčanika kao i kazaljke u 18K zlatu. U krunici se takodje nalazi 18k zlato. Stakla safirna i gore i dole na poklopcu. Mehanizam ugrađujem Swiss Eta 2824 automatik. Garancija na mehanizam 10 godina.

Duško naglašava koliko je ovaj projekat značajan za njega, jer, kao što su Apostoli širili hrišćanstvo, tako i on želi da njegovi satovi šire brend Monte Kristo širom sveta.

- Sve satove koje pravim radim na stari tradicionalan način na manuelnim mašinama, gde se ručni rad veoma ceni i vrednuje - ističe Duško, dodajući da poseduje preko 30 mašina, ali da i dalje ulaže u nove, jer je cilj da se jednog dana sve komponente satova proizvode u Srbiji. Trenutno su dostupna još tri 'Apostola' od ukupno 12, a planira da ih završi u narednih nekoliko meseci.

Duško Radmilo je rođen u Novom Sadu, a sada živi u Čurugu, gde je osnovao porodicu, firmu i brend Monte Kristo. Završio je gimnaziju u Bečeju, a potom upisao Pravoslavni Bogoslovski Fakultet u Beogradu, od koga, kako kaže, još nije odustao. Srećno je oženjen suprugom Irinom, s kojom ima četvoro dece: Teodoru, Katarinu, Oliveru i Serafima.

Za sve satove Duško koristi švajcarski mehanizam ETA 2824-2 automatik, koji uz osmeh opisuje kao 'najizdržljiviji i tenk među industrijskim mehanizmima. Siguran je u radu i ne izdaje'. Kada su u pitanju poređenja sa poznatim brendovima, on ističe da je kvalitet mehanizama koje koristi i materijala od kojih proizvodi svoje satove jednak onima koje koriste brendovi kao što su Breitling, Omega, Longines i Tag Heuer.

- Ali ono što me izdvaja jeste potpuno ručni rad, unikatnost proizvoda 1/1 i ljubav i pažnja koju posvećujem dok radim vaš budući sat. Sebe bih svrstao trenutno sa većinom nezavisnih manjih proizvođača koji svoje satove proizvode potpuno u svojoj manufakturi, a negde meni najzanimljiviji kada su u pitanju ručni satovi jesu Philippe Difour, Kees Engelbarts, Vianney Halter, Nicholas Hacko, Masahiro Kikuno. Oni su naravno mnogo ozbiljniji u poslu od mene ali su i 'start' imali mnogo bolji. Oni su mi negde smernica i uzor za neki bliži cilj.

Proces izrade

O nameri da proizvede sopstveni mehanizam, Duško govori sa velikom ambicijom.

- Do mog mehanizma mi je potrebno još par godina. Napraviti satni mehanizam je nešto najteže ali nemam straha, jer sam ga već napravio u svom umu. Na projektu radim već godinu dana i duže i napravio sam osnovu. To je nekih 25-30%. Mehanizam ću sigurno napraviti ali to nije ono najviše što želim, moj vrh piramide je patent na tom mom mehanizmu. To znači da ću napraviti nešto sto još niko nije i da je moj mehanizam po tome jedinstven.

Planovi za budućnost uključuju završetak projekta 'Apostol' i rad na novim unikatima, a s ponosom ističe i to da će jedan od satova biti izrađen za proslavljenog reditelja Emira Kusturicu. Duško planira i restauraciju zgrade na trgu u Čurugu, gde će prebaciti ceo biznis i živeti sa porodicom.

- Taj trg zbog cele vizije nazivam ‘Malom Ženevom’ - kaže kroz smeh.

Na pitanje da li sebe više vidi kao umetnika ili preduzetnika, Duško odgovara:

- Smatram da su sledeće četiri stavke jako bitne u životu svakog uspešnog muškarca: porodica, religioznost, prijateljstvo i posao, a najvažnija je harmonija između njih. Na kraju ne mogu da odaberem između umetnika i preduzetnika, već ih biram oba jer su podjednako u meni, a i više od toga.

