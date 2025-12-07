Slušaj vest

Kada Austro Control, austrijska služba za kontrolu letenja, objavi konkurs za nova radna mesta uz najavu regruterskog događaja u Beču, prvo što privuče pažnju jeste iznos početne plate, 6.600 evra.

Na prvi pogled deluje kao idealna ponuda, naročito kandidatima sa Balkana. Međutim, oglas sadrži jednu tipičnu „caku“ zapadnog tržišta rada, naveden je bruto iznos. Drugim rečima, kompanija privlači pažnju visokom cifrom, ali je na kandidatu da, uz poznavanje poreskih propisa Austrije, izračuna koliko će mu zaista ostati u džepu.

Kada se od tih 6.600 evra odbiju porez na dohodak (Lohnsteuer) i doprinosi za osiguranje, neto iznos pada na približno 4.100 do 4.200 evra, u zavisnosti od porodičnog statusa zaposlenog.

Dakle, kandidati treba da budu svesni da gotovo jedna trećina istaknute sume odlazi državi. Ipak, i nakon tih odbitaka jasno je da se radi o izuzetno dobro plaćenom poslu.

Neto u odnosu na prosek

Da bismo sagledali realnu vrednost ove plate, treba je uporediti sa primanjima prosečnog zaposlenog u Austriji. Zvanični podaci pokazuju da se prosečna neto plata kreće između 2.300 i 2.400 evra.

Kada se brojke uporede, razlika postaje očigledna:

- Prosečna neto plata u Austriji: oko 2.400 €

- Početna neto plata kontrolora letenja: oko 4.200 €

To znači da početnik na ovom radnom mestu zarađuje oko 1.800 evra više od državnog proseka, praktično skoro duplo više od prosečne plate.

Šta se očekuje za takvu zaradu?

Razlog za tako visoku platu jeste specifičan profil kandidata i velika odgovornost koju posao nosi. Na predstojećem sajmu zapošljavanja učesnici će moći da uđu u „360° Tower-Simulator“ i dožive deo radnog okruženja: upravljanje intenzivnim vazdušnim saobraćajem, donošenje brzih odluka i rad u situacijama gde greške nisu dozvoljene, piše Hojte.

Sam oglas može se posmatrati kao svojevrsni test, oni koji umeju da pravilno izračunaju razliku između bruto i neto iznosa i shvate da je i neto plata daleko iznad proseka, možda već poseduju analitičke sposobnosti koje Austro Control traži.