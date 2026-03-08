Kućni aparati koji puno troše ne smeju se uključivati u produžni kabl

Slušaj vest

One su jeftine, praktične i jedan od najpopularnijih kućnih aparata u mnogim domovima. Međutim, mogu predstavljati i stvarni rizik od požara ako se ne koriste pažljivo.

Brajan Miči, direktor kompanije SBS Limited, specijalizovane za zaštitu od požara, lično je video šta se događa kada se rizici od požara zanemare. Same friteze nisu same po sebi opasne, ali greške koje ljudi prave prilikom korišćenja i održavanja mogu biti. Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje produžnog kabla za uključivanje friteze.

Opasnost od požara

- Friteze na vruć vazduh troše značajnu količinu električne energije. Produžni kablovi retko su namenjeni za takvo stalno opterećenje. Preopterećenje stvara toplotu, a toplota na pogrešnom mestu može izazvati požar. Mnogo je bezbednije uključiti fritezu direktno u zidnu utičnicu, a ne u produžni razvodnik - kaže Miči.

Fritezi treba prostor, a važno je i redovno čišćenje

Još jedna česta greška je nedavanje dovoljno prostora fritezi. Pošto friteze rade tako što velikom brzinom cirkulišu vruć vazduh, potreban im je prostor za „disanje“, zbog čega imaju ventilacione otvore.

Ako je friteza prislonjena uz zid ili smeštena u ugao, povećava se rizik od požara. Brian objašnjava: „Mnogi ljudi ne shvataju da otvori za ventilaciju na zadnjoj i bočnim stranama friteze moraju imati slobodan prostor oko sebe. Nekoliko centimetara možda ne zvuči mnogo, ali pravi razliku u bezbednom radu uređaja.“ Slično tome, friteza mora imati dovoljno prostora i iznad sebe.

Ako je friteza postavljena ispod kuhinjskog ormarića i nema dovoljno prostora, to može predstavljati rizik. „Toplota koja se podiže direktno ka ormariću ili polici predstavlja opasnost od požara koju vlasnici često zanemaruju. Ako nema dovoljno prostora iznad friteze, ne bi trebalo da se koristi na tom mestu“, kaže stručnjak.

Jedan od razloga zašto ljudi vole friteze na vruć vazduh jeste njihova praktičnost. Ipak, iako su jednostavnije za korišćenje od klasičnih rerni, friteze zahtevaju redovno čišćenje kako bi se smanjio rizik od požara. Masnoća i čestice hrane brzo se nakupljaju, a požari izazvani masnoćom predstavljaju ozbiljan rizik.

- Korpu treba očistiti nakon svake upotrebe. Prostor oko grejnog elementa takođe treba redovno proveravati i brisati - savetuje on.

Nikada je ne ostavljajte uključenu bez nadzora

Važno je i da se korpa ne pretrpava, čak i kada ste veoma gladni. Ako je korpa previše puna, vruć vazduh ne može pravilno da cirkuliše. To primorava uređaj da radi jače i na višoj temperaturi nego što je predviđeno. Po potrebi hranu pripremajte u više tura.

Fritezu nikada ne treba ostavljati da radi bez nadzora. Ne biste otišli u prodavnicu dok lonac sa vrućim uljem ključa na šporetu, pa to ne bi trebalo raditi ni sa fritezom.

- Nijedan kuhinjski aparat ne bi trebalo ostavljati bez nadzora, ali friteze rade na visokim temperaturama i brzo mogu reagovati na nakupljanje masnoće ili zapušen ventilacioni otvor. Budite u blizini, a ako morate da napustite kuhinju, isključite uređaj - upozorava Brajan Miči.