U klanicama na području šumadijskog regiona porasne su cene tovnih svinja

Slušaj vest

U Salašu Noćajskom, gde je 22. novembra registrovan poslednji slučaj afričke kuge svinja, prošlo je tačno 15 dana bez ijedne nove potvrde, saznaje Kurir. Nadležni poručuju da je situacija stabilna, ali oprez i dalje mora biti na najvišem nivou, posebno sada, u jeku svinjokolja.

Na poslednje zaraženom gazdinstvu potvrđeno je 72 obolelih životinja: 11 krmača, jedan nerast i oko 60 prasadi. Nakon potvrde bolesti, Ministarstvo poljoprivrede proglasilo je Salaš Noćajski zaraženom zonom, dok se sva okolna naselja u krugu od tri kilometra vode kao ugroženo područje.

Ne smemo da se opustimo

Iako nema novih slučajeva, nadležni upozoravaju da ovo nije trenutak za opuštanje.

Kako kaže načelnik Gradske uprave za poljoprivredu Radosav Panić, ključna mera sada je test pre svinjokolja.

- Poslednji slučaj zabeležen je 22. novembra. Prošlo je 15 dana, nemamo novih oboljenja, ali ne smemo da spustimo gard. Apelujemo na sve uzgajivače da pre klanja životinja OBAVEZNO urade kontrolu i uzimanje briseva - poručuje načelnik Gradske uprave za poljoprivredu Radosav Panić.

Sezona svinjokolja je uvek period povećanog rizika, pa se odgajivači pozivaju da sprovode stroge biosigurnosne mere i da sve neobične simptome odmah prijave veterinaru.

Promet svinja samo uz laboratorijsku potvrdu

U ugroženoj zoni promet svinja dozvoljen je samo uz prethodnu analizu briseva u nadležnom institutu u Novom Sadu. Veterinarske službe ponavljaju, virus AKS je izuzetno otporan i potrebno je poštovati svaku preporuku kako bi se sprečilo ponovno izbijanje bolesti.

Nakon proteklih 15 dana bez novih slučajeva, Srem ulazi u mirniji period, ali oprez ostaje jedina ispravna strategija.

Uzgajivači moraju da znaju - Poslednji slučaj AKS potvrđen 22.11 — prošlo 15 dana bez novih oboljenja

- Salaš Noćajski = zaraženo područje

- 3 km oko njega = ugrožena zona

- Promet svinja moguć samo uz laboratorijski test

- Pre svinjokolja OBAVEZNO uraditi kontrolu i uzimanje briseva

- Svaki sumnjiv slučaj odmah prijaviti veterinaru