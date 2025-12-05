Slušaj vest

Kako je sopštila Nacionalna administracija za bezbednost saobraćaja na auto-putevima, vozila će biti opozvana zbog oštećenog kabla za zatezanje sigurnosnog pojasa, preneo je Rojters.

Pomenuto oštećenje moglo bi da dovede do toga da kabl ne može pravilno da zadržava vozačev sigurnosni pojas i na taj način bio bi povećavan rizik od povreda u sudaru.

Kako je dodala NHTSA, proizvođač će pregledati i zameniti sklop za zatezanje vozačevog sigurnosnog pojasa ukoliko to bude potrebno.