Slušaj vest

Kako je sopštila Nacionalna administracija za bezbednost saobraćaja na auto-putevima, vozila će biti opozvana zbog oštećenog kabla za zatezanje sigurnosnog pojasa, preneo je Rojters.

Pomenuto oštećenje moglo bi da dovede do toga da kabl ne može pravilno da zadržava vozačev sigurnosni pojas i na taj način bio bi povećavan rizik od povreda u sudaru.

Kako je dodala NHTSA, proizvođač će pregledati i zameniti sklop za zatezanje vozačevog sigurnosnog pojasa ukoliko to bude potrebno.

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteInfoBizOvo su najprodavaniji automobili u 2025: Kupci sve više biraju hibride, benzinci i dizelaši u padu
parkirani automobili
InfoBizOve marke automobila najviše se kradu: Mnogo Srba ih svakodnevno vozi, a lopovi se okomili na njih
auto-plac
InfoBizPili ste alkohol, evo posle koliko vremena možete da vozite: Ovo su "u čašicu" detaljne preporuke ako ne želite kaznu
Grupa ljudi podiže čašu i nazdravlja
InfoBizZa jednom vrstom vozila pomama u Evropi! Neki proizvođači povećali prodaju za četiri puta
parkirani automobili