Zaista, 2024. godine prvi put je bilo manje od milion automobila prijavljeno kao ukradeno u poslednjih pet godina.

Do kraja 2024. godine, broj krađa automobila opao je za 17 odsto na 850.708, prema podacima Nacionalnog biroa za kriminal u osiguranju.

Najviše ukradeni automobili u 2025. godini su Ševrolet Kamarо ZL1 na osnovu stope krađe u odnosu na broj vozila na putu i Hjundai Elantra na osnovu ukupnog broja krađa. Ostali modeli koji se često kradu uključuju Hjundai Sonatu, Kija Soul i Honda Akord, piše AAA.

Hjundai Elantra

Ovaj model je na vrhu liste za ukupne krađe, trend koji se nastavio iz prethodnih godina zbog ranjivosti koje su iskorišćavane metodom krađe putem društvenih medija.

Hjundai Sonata:

Rangiran kao drugi po ukupnom broju krađa i ima visoku stopu krađa u odnosu na prodaju.

Ševrolet Silverado 1500:

Često kraden model kamioneta, koji osigurava prvo mesto po ukupnom broju krađa.

Honda Akord:

Dosledno se visoko kotira u ukupnoj statistici krađa.

Kija Optima:

Ostaje meta lopova uprkos tome što se više ne proizvodi.

Najviše ukradenih automobila

Ševrolet Kamarо ZL1:

Ovaj visokoperformansni maslkar ima najveću stopu krađa, 39 puta veća verovatnoća da bude ukraden od prosečnog vozila iz modelnih godina 2022-2024.

Ševrolet Kamarо (standard):

Standardna verzija takođe ima vrlo visoku stopu krađa, 13 puta veću od proseka.

Hjundai Sonata:

Rangirana kao vodeće vozilo kada se krađa meri na 10.000 prodatih vozila.

Hjundai Elantra:

Odmah iza Sonate po stopi krađe na 10.000 prodatih vozila.

Kija Soul:

Takođe ima visoku stopu krađe na 10.000 prodatih vozila.

Kako sprečiti krađu automobila

Najbolji način za sprečavanje krađe je višeslojni pristup bezbednosti. Dok neke krađe, poput onih usmerenih na Kiju, Hjundai i Silverado, iskorištavaju ranjivosti sistema za otključavanje, svako vozilo, bez obzira na marku, biće sigurnije ako je parkirano na dobro osvetljenom, sigurnom mestu i ako se koriste fizičke mere poput blokada točkova i alarma za sprečavanje i obeshrabrivanje neovlašćene vožnje.

Očigledno je da vozači uvek treba da zaključavaju svoja vozila i obezbede da su im prozori potpuno zatvoreni kako bi sprečili neželjeni ulazak, prema Nacionalnoj upravi za bezbednost saobraćaja na auto-putevima.

Za vlasnike koji voze automobile sa potencijalnim softverskim ranjivostima, provera ažuriranog sigurnosnog softvera takođe će pomoći u smanjenju šanse za krađu.

U slučaju da je vozačev automobil ukraden, sistemi poput LoJack-a i drugih GPS uređaja za praćenje mogu pomoći u lociranju, pa čak i daljinskom onesposobljavanju ukradenih vozila.