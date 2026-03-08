Slušaj vest

Očekuje se nagli rast cena dizela – ne samo na pumpama, već i na tržištu automobila. Zbog promena poreske politike, pooštravanja ekoloških propisa i povlačenja proizvođača, cena dizel goriva i automobila sa dizel motorom drastično će porasti.

Dizel motori, koji su decenijama hvaljeni zbog pouzdanosti i ekonomične potrošnje, sada se nalaze usred regulatorne "oluje", koja će zauvek promeniti tržište. Ova godina je prekretnica kada cena dizela i troškovi održavanja mogu postati nedostižni za mnoge.

Euro 7 standard

Iza ovog skoka cena dizelaša stoji novi Euro 7 standard emisije, koji postavlja najstrože ekološke zahteve do sada. Meriće se ne samo izduvni gasovi, već i čestice koje emituju kočnice i gume. Za proizvođače automobila ovo znači više milijardi evra ulaganja u razvoj.

Renault, Peugeot, Ford, Volvo, Mercedes-Benz i Volkswagen već su započeli ili najavili povlačenje svojih dizel motora.Prema ACEA, Evropskoj asocijaciji proizvođača automobila, proizvodnja dizel motora u budućnosti će postati ekonomski neisplativa, pa će izbor modela naglo opadati.

Pored regulative, poreska politika takođe ide protiv dizela. Francuska i Nemačka su već ukinule ranije povoljne poreske olakšice za dizel, a nekoliko zemalja uvodi i nove namete. Paralelno, sve više evropskih gradova zabranjuje starije dizel automobile u centrima.

Pariz, Berlin, Brisel i Milano samo su neki primeri velikih gradova gde se pooštravanja već sprovode. Ova ograničenja prvo dovode do pada prodaje, a potom do iskrivljenja sekundarnog tržišta: dok stari dizeli gube vrednost, cene novih i modernih dizel modela skaču zbog retkosti.2025. bila poslednja godina za kupovinu dizela.

Prema prognozama ACEA i AutoScout24, tržišni udeo dizel automobila mogao bi da padne i do 30%. To znači da je 2025. verovatno bila poslednja godina kada je još vredelo kupiti vozilo sa dizel motorom. Očekuje se da dizel postane luksuz dostupan samo retkima.

U budućnosti, dizel će verovatno ostati samo u teretnom saobraćaju ili specijalnim vozilima. Za prosečnog vozača, električni automobili postaće nova norma. Jasna poruka propisa EU je: era dizela se završava. Ako planirate kupovinu dizel automobila, nemojte čekati – rast cena je samo pitanje vremena, piše Autoviny.