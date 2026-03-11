Slušaj vest

Dok odluka o „rampi“ na izvoz traje, podaci pokazuju da je Srbija tokom prošle godine bila značajan izvoznik u regionu, ali i na neke veoma udaljene destinacije.

Ko su najveći kupci srpske nafte?

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku i Privredne komore Srbije za 2025. godinu, Bosna i Hercegovina je ubedljivo najveći kupac goriva, na koju odlazi čak 41 odsto ukupnog srpskog izvoza derivata.

Lista top 5 zemalja u koje Srbija izvozi: Bosna i Hercegovina – 215.943 tone

Bugarska – 94.170 tona

Crna Gora – 49.870 tona

Mađarska – 42.745 tona

Hrvatska – 18.016 tona

Pored zemalja u okruženju, naši derivati stigli su i do Ujedinjenih Arapskih Emirata (izvoz vredan 1,8 miliona dolara), Kine (1,4 miliona dolara) i SAD (814.000 dolara). Među deset najvećih uvoznika nalaze se još i Rumunija, Severna Makedonija, Turska, Holandija i Nemačka.

Vrednost izvoza u padu, uvoz petostruko veći

Ukupan izvoz nafte i naftnih derivata u 2025. godini iznosio je 430,2 miliona dolara, što je za 13,6 odsto manje nego godinu dana ranije. Sa druge strane, Srbija je i dalje visoko zavisna od uvoza, koji je u istom periodu iznosio 2,29 milijardi dolara – čak pet puta više od izvoza.

Koliko imamo rezervi?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zemlja ima sigurne rezerve dizela i benzina za 90 dana, dok su rezerve kerozina dovoljne za 35 dana. Uz to, u vojnim rezervama se nalazi dodatnih 25 miliona tona dizela.

- Interventno smo zabranili izvoz kada smo videli nestašice na pojedinim pumpama u regionu - objasnio je predsednik.

Šta nas čeka posle 19. marta?

Trenutna zabrana izvoza oročena je na period do 19. marta, ali stručnjaci poput Bojana Stanića iz PKS-a procenjuju da će ona verovatno biti produžena. Situaciju dodatno usložnjavaju nerešena pitanja oko vlasništva u NIS-u, pregovori sa mađarskim MOL-om, kao i činjenica da 20. marta ističe licenca NIS-u za uvoz nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF).

U međuvremenu, cene nafte na svetskom tržištu "divljaju" i beleže skokove od 50 odsto za samo desetak dana.