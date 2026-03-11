Slušaj vest

Cena karte voza Beograd-Budimpešta u jednom pravcu iznosiće 25 evra, a pasoška i carinska kontrola biće ubrzana jer su, kako je navela ministarka, ispunjeni svi najviši standardi bezbednosti i sigurnosti.

- Za vozove koji će direktno saobraćati između Beograda i Budimpešte predviđeno je da srpska strana graničnu i carinsku kontrolu obavi u 'Beograd centru' na Prokopu, a da mađarska strana to obavi u Kelebiji, odnosno da u vožnji obave pasošku i carinsku kontrolu - rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević za RTS.

Istakla je da će to ubrzati putovanje i dodala da je pre sedam godina, kada je prestao pitnički saobraćaj na toj deonici, putovanje trajalo više od osam sati, a da će se sada na direktnim linijama trajato oko tri sata.

Navela je da na deonici pruge kroz Srbiju predviđena brzina do 200 km na sat, a kroz Mađarsku 160 km na sat.

Ministarka je istakla da je za relaciju Beograd-Budimpešta predviđeno osam pari vozova sa 16 polazaka, pet srpskih ''Soko'' vozova i tri mađarska ''Taurus'' voza.

Planirane su i dve direktne linije, bez zaustavljanja, odnosno samo sa tehničkim zaustavljanjem u stanici Kelebija, koje će trajati 21 minut.