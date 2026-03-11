Slušaj vest

Cene nafte su danas skočile oko devet odsto, na oko 90 dolara po barelu, nakon što su pale na otvaranju, dok su učesnici na tržištu razmatrali optimistične diplomatske signale protiv intenziviranja vojnih operacija na Bliskom istoku.

Tako je nafta Brent sada na nivou od oko 91 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kreće se na oko 87 dolara po barelu.

Na cene je uticala izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je sugerisao da je sukob na Bliskom istoku prilično završen i to pre roka.

Iranski zvaničnici su odbacili američki vremenski okvir kao laž i upozorili da će nastaviti da guše regionalni izvoz nafte dok se američki i izraelski napadi ne završe.

Ove obnovljene rizike kada je reč o snabdevanju pojačao je ministar odbrane Pit Hegset, koji je utorak opisao kao najintenzivniji dan udara do sada, pri čemu se Pentagon fokusira na uništavanje iranske pomorske i industrijske baze.

Iako je grupa najrazvijenijih zemalja G7 spremna je da oslobodi strateške rezerve za hitne slučajeve, a američka mornarica da prati tankere kroz Ormuski moreuz, mogućnost nastavka konfrontacije ostaje značajan problem.

Francuski predsednik Emanuel Makron će danas održati telefonski razgovor sa liderima Grupe sedam (G7) o krizi u Iranu i rastućim cenama energenata, saopštila je sinoć Jelisejska palata.

Razgovori će se održavati u trenutku kada vlade zemalja članica G7 razmatraju kako da odgovore na nagli rast cena nafte izazvan američko-izraelskim ratom protiv Irana.

Podsećamo, ministri energetike G7 u utorak nisu postigli dogovor o oslobađanju strateških rezervi nafte već su zatražili od Međunarodne agencije za energiju da proceni situaciju pre nego što preduzmu taj korak.