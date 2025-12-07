Slušaj vest

Izdavanje stanova je postao ozbiljan biznis posebno u Beogradu. Poslednjih nekoliko meseci cene stanova za izdavanje su drastično pale u odnosu na period od pre dve, tri godine kada je bio osetan skok rentiranja zbog velikog broja stranaca u prestonici.

Na duštvenim mrežama se pojavio oglas za prostran, svetao stan od 70 kvadrata koji ima čak tri terase. Cena 470 evra plus depozit.

- Traže se ozbiljni stanari za duže stanovanje (minimum šest meseci) u kompletno opremljenom stanu od 70 mkv sa tri terase i dodatnih 18 mkv. Stan ima dnevnu sobu, odvojenu kuhinju sa trpezarijom, zasebnu spavaću sobu, dva hodnika i veliko dvodelno kupatilo sa kadom. Idealan je za parove - napisao je vlasnik stana.

On je naglasio da je pušenje dozvoljeno samo na terasi, a detaljno je opisao i gde se tačno nalazi njegova nekretnina, ali i kako je opremljena.

- Nalazi se u Mirijevu u neposrednoj blizini vrtića Mali Anđeo (google maps) i blizini autobuske stanice 27e, 25p, 79 i 313. Računi za dvoje iznose oko 140 evra. Stan je sa zasebnim ulazom u okviru drugog sprata dvorišne zgrade od šest stanova, u potpunosti opremljen (centralno grejanje, inverter klima, mašina za veš, sudomašina, ugradni šporet i rerna, mikrotalasna pećnica, veliki frižider, internet) i poseduje besplatno parking mesto - napisao je vlasnik stana i naglasio da je za strance obavezna registracija, odnosno beli karton.

Na prvi pogled ovaj stan zaista izgleda izuzetno lepo, sve dok ne pogledate fotografije unutrašnjosti. Oštrom oku višegodišnjih podstanara nije promaklo da stan ima stariji nameštaj, kako su i komentarisali na mrežama, a šok je usledio kad je prikazana spavaća soba. Dok je dnevni boravak izuzetno svetao sa prozorima od poda do plafona i pogledom na dvorište, spavaća soba izgleda starinski, skrajnuto kao da nije deo iste nekretnine. Kuhinja je veselim zeleno-narandžastim tonovima, lepo opremljena, pa se stiče utisak da je vlasnik vodio računa o mnogim detaljima osim o spavaćoj sobi.