Slušaj vest

Najveći deo izmena počeće da se primenjuje od aprila 2026. godine, dok će određene odredbe postati aktivne početkom 2027. godine. Međutim, pojedine tehničke izmene stupaju na snagu gotovo odmah.

Izmene člana 10 uvode termin interni račun kao deo zakonske definicije računa, što predstavlja bitnu novinu za sve obveznike koji samostalno evidentiraju PDV u situacijama u kojima su poreski dužnici.

Takođe, uvedena je i nova kategorija poreskih obveznika, onaj ko prima investiciono zlato od drugog obveznika PDV-a. Time se dodatno uređuje oporezivanje investicionog zlata, što je do sada u praksi bilo nedovoljno precizirano.

Periodični računi, promet se priznaje poslednjeg dana perioda

Član 14 dopunjen je pravilima koja uređuju situacije u kojima se robni promet pokriva periodičnim računima. Prema novim pravilima, promet se smatra izvršenim poslednjeg dana obračunskog perioda na koji se račun odnosi, što donosi veću predvidivost obveznicima koji posluju sa višenedeljnim ili mesečnim fakturisanjem.

Manje greške u prijavama više se ne tretiraju kao osnov za izmene

Uvedeno je važno administrativno rasterećenje, obveznici koji su u prethodnom periodu pogrešno manje obračunali PDV ili iskazali veći prethodni poreski kredit, mogu to da isprave u tekućoj poreskoj prijavi, bez podnošenja izmenjene prijave. Izuzetak je da se ovakva ispravka ne tretira kao nova poreska prijava, pa ograničenja o ponovnom podnošenju prijave ne važe.

Velike promene u vezi sa osnovicom za PDV

Izmene člana 21 donose jednu od suštinskih novina, proširivanje kruga lica koja se smatraju poreskim dužnicima. Od sada, to može biti svaki primalac dobara i usluga kome zakon prenosi obavezu plaćanja PDV-a, piše Biznis,rs.

Uvedena je i nova obaveza izdavanja dokumenta o smanjenju osnovice, bilo da se radi o vraćanju robe, korekciji naknade ili drugim razlozima. Propisi detaljnije uređuju, rokove za ispravke, način evidentiranja smanjenja osnovice i tehničke uslove koje dokument mora da ispuni.

Prema novim pravilima, smanjenje PDV-a za određeni poreski period moguće je samo ako su svi uslovi ispunjeni najkasnije do 10. dana meseca koji sledi nakon završetka poreskog perioda.

Interne fakture postaju validna osnova

Pravo na odbitak prethodnog poreza sada se može ostvariti i na osnovu internog računa, pod uslovom da je sastavljen pre podnošenja poreske prijave. Ovo je posebno značajno za obveznike koji posluju u režimu prenosa poreske obaveze.

Nova pravila, prvi put i za stornirane dokumente

Član 31 detaljno reguliše kako se postupa kada se osnovica poveća ili smanji:

– ako se osnovica smanji, obveznik mora izvršiti ispravku;

– ako se osnovica poveća, ispravka predstavlja pravo, ali ne i obavezu.

Primalac dobara ili usluga, ako je on poreski dužnik takođe mora obaviti ispravku.

Po prvi put propisano je da se ispravka odbitka mora izvršiti i u slučaju storniranja dokumenata koji utiču na PDV obračun: redovnih računa, internih računa i avansnih faktura.

Izmenama je omogućeno obveznicima da o ispravci obaveste prethodnog učesnika u prometu, ali se to više ne smatra obaveznim postupkom.

Takođe, predviđena je mogućnost ispravke PDV-a na osnovu overenog sudskog poravnanja, što ranije nije bilo eksplicitno definisano.

Periodični računi ograničeni na maksimalno godinu dana

Po prvi put se uvodi ograničenje roka na koji može da glasi periodični račun, obračunski period ne sme trajati duže od jedne godine, što sprečava produženo odlaganje obaveza i zahteva urednije evidentiranje prometa.

Obaveza izdavanja internog računa u sistemu e-faktura

Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na korisnike sistema elektronskih faktura. Svi obveznici koji su poreski dužnici moraće da izdaju interni račun za sva povećanja i smanjenja osnovice, kao i za avanse — i to isključivo u okviru sistema e-faktura.

Ovo praktično znači potpunu digitalizaciju obračuna u situacijama prenosa poreske obaveze.

Strože kontrole i precizni rokovi

Izmene naglašavaju da svako ko izda račun sa iskazanim PDV-om — bez obzira da li je obveznik — mora taj porez da plati.

Ako je račun naknadno storniran, moguće je umanjiti osnovicu i PDV samo ako se storniranje i izdavanje novog računa izvrše najkasnije do 10. dana narednog meseca. Ovaj rok važi i za interne račune, uz obavezu korekcije prethodnog poreza.

Izmene Zakona o PDV-u donose najveće tehničke i proceduralne reforme u poslednjoj deceniji. Uvođenje internih računa, digitalizacija obračuna, stroža pravila za ispravke i precizno definisani rokovi trebalo bi da povećaju pravnu sigurnost, smanje broj grešaka i unaprede poresku disciplinu.

Efekti izmena najviše će se osećati od 2026. i 2027. godine, kada novi režim postane obavezujući za sve obveznike u Srbiji.