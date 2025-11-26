Slušaj vest

Prema prvom roku, 1. decembra ističe obaveza podnošenja obrasca PPP-PD i plaćanja doprinosa na najnižu osnovicu za neisplaćene zarade za oktobar.

Do 5. decembra, firme moraju da prijave ugovore o estradnim programima (OZU), dostave izveštaje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom (IOSI) i izvrše uplatu.

Slede nova zaduženja do 10. decembra, uključujući prijave i plaćanje poreza na premije neživotnog osiguranja, podnošenje prijave i plaćanje PDV-a za novembar.

Najveći talas obaveza stiže 15. decembra, kada je rok za akontaciju poreza i doprinosa za samostalne delatnosti, prijave i plaćanja doprinosa osnivača privrednih društava, više PDV obaveza, akontaciju poreza na dobit, obračun i uplatu akciza za više kategorija.

Poslednji rok u mesecu je 31. decembar, koji obuhvata doprinose za neisplaćene zarade za novembar, akcizu obračunatu za prvu polovinu decembra.

Iz Poreske uprave podsećaju da se obaveze koje padaju na neradni dan pomeraju na prvi radni, osim akciza za period 1-15, koje se plaćaju poslednjeg radnog dana u mesecu.