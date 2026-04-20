Er Srbija je danas obeležila važan jubilej, milionitog putnika od početka 2026. godine. Srećna putnica, Magdalena K., iznenađena je na aerodromu prilikom ukrcavanja na let za Maltu, kada joj je uručen poseban poklon.

Kao znak pažnje, Er Srbija joj je omogućila putovanje u biznis klasi, čime je njen let započeo u znaku dodatnog komfora. Milion prevezenih putnika već u prvim mesecima godine potvrđuje stabilan rast saobraćaja i poverenje koje putnici imaju u nacionalnog avio-prevoznika.