Prvi let iz Beograda za Santorini, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta, ispraćen je presecanjem crvene trake neposredno pre ukrcavanja putnika i članova posade u Embraer E-195 u Beogradu.

Na aerodromu na Santoriniju putnike je dočekao ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković.

Srpska nacionalna avio-kompanija će letove do nove destinacije u Mediteranu obavljati dva puta sedmično tokom letnje sezone, četvrtkom i nedeljom, sve do kraja septembra.

Članovi posade su za vreme jednoipočasovnog leta, prvog na ovoj ruti, putnicima uručili ukrasne magnete, razglednice i sertifikat za uspomenu na prvi let Er Srbije između Beograda i Santorinija.

