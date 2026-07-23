Slušaj vest

- Za Srbiju najvažnije da u narednim godinama postane deo jedinstvenog evropskog tržišta, izjavo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon sastanka sa premijerom Češke Andrejem Babišem.

Predsednik je istakao da je to važnije od korišćenja evropskih fondova ili institucionalnog učešća u Evropskoj uniji i podsetio na doprinos čeških arhitekata, industrijalaca i intelektualaca razvoju Srbije.

- Srbiju i Čehe vezuje predivna istorija. Mnogo toga smo dobili kroz naša prijateljstva, neretko smo u Česima videli uzore i mnogo toga učili. Od izgradnje Glavne železničke stanice u Beogradu krajem 19. veka, hotela Slavija, do Františeka Zaha, Ignjata Bajlonija i mnogih drugih znamenitih Čeha, naši odnosi su oduvek bili bliski - rekao je Vučić.

Vučić je zahvalio Babišu na poseti Beogradu i podršci koju Češka pruža Srbiji na evropskom putu, naglasivši da dve zemlje povezuju istorijski bliski odnosi koji danas dobijaju i sve snažniju ekonomsku dimenziju.

Dodao je da se prijateljstvo dve zemlje danas ogleda ne samo u dobrim političkim odnosima, već i u sve intenzivnijoj trgovinskoj i ekonomskoj saradnji.

- Zahvalan sam premijeru Babišu i Češkoj Republici na podršci Srbiji na njenom evropskom putu. Kao racionalan i realan čovek, znajući kako se stvari odvijaju u Evropskoj uniji, smatram da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog evropskog tržišta i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim državama članicama Evropske unije - rekao je predsednik.

Kako je naveo, Srbija svoj razvoj ne zasniva na očekivanju evropskih fondova.

- To bi bio ogroman uspeh. Srbija ne zavisi od tuđih fondova, niti od toga da li će negde imati pravo veta ili komesare. Srbiju interesuje njen ekonomski napredak - istakao je Vučić.

Srbija ima brži privredni rast od proseka EU

Predsednik je ocenio da Srbija već nekoliko godina ostvaruje znatno brži privredni rast od proseka Evropske unije.

- Danas imamo značajno veću stopu rasta nego što je stopa rasta na nivou Evropske unije. To nije slučaj samo ove ili prošle godine, već traje više godina zaredom, a sledeće godine će ta razlika biti još veća. Mi ćemo nastaviti da smanjujemo razliku u bogatstvu između zapadnoevropskih zemalja i Srbije - rekao je Vučić.

Dodao je da veruje da i češki premijer deli sličan pragmatičan pogled na budući razvoj Evrope i odnose sa zemljama kandidatima.

- Potrebno je da radimo praktične stvari koje su u interesu i Evropske unije i zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana, ali i drugih delova našeg kontinenta - naveo je predsednik.

Češka značajan ekonomski partner Srbije

Vučić je istakao i da trgovinska saradnja Srbije i Češke kontinuirano raste i da Češka postaje jedan od sve važnijih ekonomskih partnera Srbije.

Podsetimo, u Palati "Srbija" danas se održao plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Češke koji predvode predsednik Aleksandar Vučić i češki premijer Andrej Babiš. Sastanku prisustvuju i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

U Palati "Srbija" biće održani, uz učešće predsednika Vučića i češkog premijera i okrugli sto "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju".

Pored Vučića i Babiša, privrednicima će se uvodnim izlaganjima obratiti i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i predsednik Konfederacije industrije Češke Jan Rafaj.

Okrugli sto okupiće predstavnike kompanija iz Srbije i Češke iz više privrednih sektora, uključujući metalsku i hemijsku industriju, građevinarstvo, saobraćaj i transport, informaciono-komunikacione tehnologije (IKT), prehrambenu industriju i bankarstvo, sa ciljem unapređenja ekonomske saradnje, uspostavljanja novih poslovnih kontakata i razmatranja mogućnosti za zajedničke investicije i nove projekte.