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Ministar za javna ulaganja Darko Glišić detaljno je predstavio trenutne aktivnosti i buduće planove svog resora. Tokom razgovora, naglasak je stavljen na ravnomerni razvoj svih delova Srbije, kroz ulaganja u ključne sektore, zdravstvo, obrazovanje i obnovu dotrajale vodovodne mreže.

67 gradilišta vrednih 67 milijardi dinara

Ministarstvo za javna ulaganja trenutno koordinira veliki broj infrastrukturnih projekata širom zemlje. Glišić je istakao da se broj projekata menja iz dana u dan jer se neki privode kraju, dok se drugi tek otvaraju, ali da trenutno imaju 67 aktivnih gradilišta.

- Vrednost svih tih poslova koje trenutno izvodimo je 67 milijardi dinara, što zaista dovoljno govori o tome koliko država Srbija ulaže u zdravstvo, obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu i sport. Dakle, u sve vitalne objekte od javnog značaja koji podižu standard života u Srbiji - naglasio je ministar gostujući u podkastu Radio Beograda.

Odgovarajući na pitanje kako se biraju prioriteti, ministar je pojasnio da se proces odvija u direktnoj komunikaciji sa lokalnim samoupravama i obilaskom terena.

- Mi se zaista trudimo da i na severu i na jugu, kao i na istoku i na zapadu, imamo dosta projekata koji pokazuju da država zaista brine o svim građanima, da se ti poslovi nisu skoncentrisali na jedan deo države, da nisu svi u Beogradu ili okolini Beograda, ili su svi u Vojvodini.

Kao primere ravnomernog ulaganja naveo je radove na Osnovnoj školi "Đuro Salaj" u Subotici, OŠ "Dositej Obradović" u Vranju, Domu zdravlja u Negotinu, kao i važne infrastrukturne i sportske projekte u Užicu i Bajinoj Bašti.

Zdravstvo u fokusu

Polovina ukupnih sredstava ministarstva trenutno je usmerena u zdravstvenu infrastrukturu. Trenutno je u toku 11 projekata u vrednosti od skoro 35 milijardi dinara.

Najveći i najsloženiji projekat jeste Univerzitetska dečja klinika Tiršova 2. Ministar je pojasnio da je odabir izvođača trajao tokom 2024. godine, te da je u projekat uloženo oko 15 milijardi dinara.

- Ja sam optimista da ćemo do polovine naredne godine, nakon opremanja i ishodovanja svih neophodnih dozvola, moći da predamo objekat samoj klinici, pacijentima.

Takođe, jug Srbije uskoro dobija važno pojačanje, novo porodilište u Nišu, na površini od oko 22.000 kvadratnih metara.

- Očekujemo još samo jednu saglasnost kako bismo mogli da uđemo u postupak određivanja izvođača. Ja očekujem da ćemo tokom leta to da završimo, da uđemo u tenderski postupak. To je za jug Srbije jedan od najznačajnijih javnih objekata koje ćemo da gradimo.

Od ostalih zdravstvenih projekata, Glišić je izdvojio porodilište u Višegradskoj, Opštu bolnicu i Dečiji dispanzer u Leskovcu, Zdravstveni centar Surdulica, Opštu bolnicu u Novom Pazaru, Zdravstveni centar Kotlujevac u Zaječaru, dijagnostički centar u Kraljevu, Institut za patologiju, dok je bolnicu u Prokuplju opisao kao "neverovatan kompleks" koji je pred dobijanjem upotrebne dozvole. Očekuju se i novi projekti poput bolnica u Boru i Smederevskoj Palanci.

Obnova vodovodne mreže

Zbog vodovodne mreže stare između 50 i 70 godina, gubici vode dostižu neverovatnih 80% u pojedinim opštinama.

- To znači da ako u ovom trenutku građani imaju potrebu za 100 sekundnih litara i povuku tih 100 sekundnih litara iz fabrike, do njih stigne samo 20 litara, a 80 litara se prospe. Mi smo se bavili sa time, proučavali i videli da je tu veliki nemar i da se tu decenijama ništa nije radilo.

Ministarstvo trenutno realizuje 15 projekata obnove vodovoda vrednih 3,3 milijarde dinara. Radovi su nedavno završeni u Ljuboviji (dva projekta) i Malom Zvorniku. Pored započetih radova u Kuli, Apatinu, Užicu, Beloj Palanci, Kniću, Rači, Žabarima, Žagubici i Kosjeriću, uskoro se otvaraju projekti u Sremskoj Mitrovici i Pančevu, gde investicija iznosi oko 500 miliona dinara.

Posebno kritična situacija zabeležena je u Užicu i Vršcu, gde je nedostatak primarne mreže pretio da parališe grad.

- Vršac ima jednu od najboljih fabrika vode u Srbiji... To je jedna od najmodernijih fabrika kake definitivno nema, ne u Srbiji, u regionu. Problem je u tome što fabrika proizvede vodu, ali nema kako da isporuči tu vodu do svojih građana. I mi radimo jedan veoma složen projekat, ja mislim oko 19 kilometara te primarne mreže.

Za naredni period planira se rešavanje problema prepoznate urgentne mreže u dužini od 12.000 kilometara, kao i izgradnja oko 11.000 kilometara potpuno nove mreže kako bi se zadovoljile potrebe proširenih naselja. Planirana je i aktivacija projekta Stubo-Rovni, koji bi rešio probleme vodosnabdevanja za Lajkovac, Mionicu, Ub, Ljig i Valjevo.

Školstvo i nauka: 29 objekata širom Srbije

Ministarstvo trenutno radi na 29 školskih objekata čija je ukupna vrednost oko 10 milijardi dinara. Pored izgradnje i obnove škola u velikim centrima, Glišić je naglasio važnost ulaganja u manje opštine.

Uskoro se očekuje predaja na upotrebu osnovne škole u selu Dobra, muzičke škole u Velikom Gradištu, kao i osnovne škole u Raški. Pored toga, država aktivno ulaže u nauku, sa četiri velika projekta ukupne vrednosti sedam milijardi dinara.