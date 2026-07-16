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Ministra su dočekali v.d. direktora Instituta dr Darko Jevremović sa saradnicima, sa kojima je razgovarao o unapređenju proizvodnje sadnog materijala, jačanju saradnje nauke i prakse, kao i daljem razvoju srpskog voćarstva.

Obilazeći rasadnike i proizvodne zasade, ministar je istakao da kvalitetna proizvodnja voća počinje od zdravog i sertifikovanog sadnog materijala, zbog čega je neophodno nastaviti sa ulaganjima u ovaj sektor.

- Danas nismo slučajno ovde u rasadniku. Upravo ovde počinje voćarstvo. Bez kvalitetnog sadnog materijala nema ni uspešne proizvodnje. Srbija je prepoznata kao zemlja sa ogromnim potencijalom u voćarstvu i želimo da taj potencijal još više razvijamo. Naš cilj je da znanje koje nastaje u domaćim naučnim institucijama što brže stigne do proizvođača, a zatim i do svetskog tržišta - poručio je ministar Dragan Glamočić.

Izvozni potencijal i kvalitet sadnica

On je naglasio da se u Srbiji godišnje proizvede oko 15 miliona voćnih sadnica, od čega se oko 10 miliona izvozi, dok ukupna vrednost proizvodnje dostiže približno 15 miliona evra.

- Posebno raduje činjenica da raste interesovanje za srpski sadni materijal na novim tržištima. Samo u Indiju plasira se oko 1,7 miliona sadnica, što predstavlja jasnu potvrdu kvaliteta koji prepoznaju i najzahtevniji kupci. Zato ćemo nastaviti da podržavamo proizvodnju sadnog materijala, ali i investicije u protivgradne mreže, sisteme za navodnjavanje, savremenu mehanizaciju, skladišne kapacitete i preradu, jer je voćarstvo jedna od strateških grana srpske poljoprivrede.

V.d. direktora Instituta za voćarstvo dr Darko Jevremović istakao je da proizvodnja sertifikovanog sadnog materijala zahteva visok nivo znanja, stručnosti i posvećenosti:

- Želeli smo da ministar na licu mesta vidi kako izgleda proizvodnja i sa kakvim se izazovima svakodnevno suočavamo. U našim zasadima nema primene herbicida. Održavanje se obavlja plevljenjem, kultiviranjem i freziranjem, a protivgradne mreže dodatno doprinose kvalitetu sadnica. Zahvaljujući takvom pristupu već sredinom jula imamo sadnice prve klase.

On je dodao da će Institut ove godine proizvesti između 60.000 i 70.000 sadnica različitih voćnih vrsta, sa posebnim akcentom na sorte šljive nastale u Institutu, kao i da je ova ustanova jedina u Srbiji i regionu koja sprovodi kompletan sistem sertifikacije sadnog materijala.

Jačanje saradnje nauke i prakse

U okviru posete Institutu održan je i radni sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Instituta za voćarstvo u Čačku i Agronomskog fakulteta u Čačku. Sastanku su, pored ministra prof. dr Dragana Glamočića i saradnika iz Ministarstva, prisustvovali v.d. direktora Instituta dr Darko Jevremović sa saradnicima, dekan Agronomskog fakulteta prof. dr Vladimir Kurćubić i prodekan doc. dr Radmila R. Ilić.

Razgovarano je o daljem unapređenju saradnje između tri institucije, jačanju zajedničkih naučnoistraživačkih i razvojnih projekata, bržem prenosu naučnih dostignuća u proizvodnju, kao i stvaranju boljih uslova za praktičnu nastavu i usavršavanje budućih stručnjaka u oblasti poljoprivrede.

Ministar Glamočić poručio je da će Ministarstvo poljoprivrede nastaviti da podržava domaću nauku, proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala i investicije koje doprinose većoj konkurentnosti srpskog voćarstva, rastu izvoza i većoj dodatoj vrednosti domaće poljoprivredne proizvodnje.